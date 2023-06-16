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Николай Коляда устроил драму

В фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге примут участие 23 театра

С 20 по 30 июня на семи театральных площадках Екатеринбурга пройдет XVI международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». В основной программе — 30 спектаклей, в офф-программе — 13. Основатель фестиваля Николай Коляда заверил, что все недостатки по антитеррористической безопасности, обнаруженные правоохранительными органами, к началу фестиваля будут устранены.

Николай Коляда

Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал на пресс-конференции Николай Коляда, на участие в XVI международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays» было подано около 100 заявок. Из них отобрано 30 спектаклей в постановке 23 российских и зарубежных театров. Так, на фестивале представят свои пьесы Буинский государственный драматический театр (республика Татарстан), Серовский драматический театр им. Антона Чехова, Салаватский государственный башкирский драматический театр, Темиртауский театр для детей и юношества «ProSpect» (республика Казахстан), Театр юного зрителя им. Бакена Кыдыкеевой (Бишкек, Кыргызстан) и другие.

Фестиваль «Коляда-Plays» проходит в Екатеринбурге с 1994 года. В нем участвуют разные российские и зарубежные театры, показывая постановки по пьесам уральского драматурга Николая Коляды и его учеников. За годы преподавания Николай Коляда обучил около 70 студентов. Среди его учеников — Ярослава Пулинович, Василий Сигарев, Олег Богаев, Анна Богачева, Валерий Шергин, Анна Батурина, Светлана Баженова, Роман Козырчиков и другие. С 2008 года «Коляда-Plays» проходит ежегодно. В разные годы на фестиваль приезжали театры из Венгрии, Польши, США, Англии. В 2022 году гран-при получил молодежный театр «Ангажемент» имени Загоруйко (Тюмень) за спектакль «Вий. Легенда» режиссера Рината Киякова по пьесе Валерия Шергина.

«100 театров предложили свои спектакли по пьесам уральских драматургов. Когда выбирал, я свои пьесы отодвигал, даже если спектакль хороший. Мне важно, чтобы молодые парни, девчонки засветились на этом фестивале. Они сами, может, не понимают, какие крылья дает им этот фестиваль», — пояснил господин Коляда.

В основной программе театральные труппы представят такие спектакли, как «Песочница с вайфаем», «9 Б» по повести Бориса Васильева «Завтра была война», «Горка» (на башкирском языке с переводом на русский), «Баба Шанель», «Старая зайчиха» (на киргизском языке с переводом на русский) и другие спектакли.

В офф-программе фестиваля пройдет читка пьес актерами Серовского театра драмы имени Антона Чехова и кинопоказ фильмов Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». Кроме того — показ спектаклей «Бесконечное окно» (по пьесе Руслана Шилкина) и «Идол» и «Ушко» (по пьесам Евгения Перминова) режиссера Александра Балыкова. Петербургский камерный театр ТОК представит спектакли «Фауст» и «Мария Стюарт».

Фестиваль пройдет на сцене Коляда-театра, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, Театра балета «Щелкунчик», Театра музыкальной комедии, Театра кукол, Учебного театра ЕГТИ.

Традиционно торжественное открытие фестиваля пройдет 20 июня с пенной пушкой и танцами. По словам Николая Коляды, представлять каждый спектакль будут две уборщицы, поскольку «Коляда-Plays» — это молодежный фестиваль, на котором всем должно быть радостно и весело.

В связи с составлением прокола за нарушение требований антитеррористической безопасности Николай Коляда заверил, что все недостатки будут устранены к началу фестиваля. «Все к фестивалю будет исправлено по защите от терроризма. У нас будет абсолютно безопасно»,— прокомментировал он.

Анастасия Таначева

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