Иск-реванш

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор, который в субботу проведет первый за 12 месяцев бой — в Абу-Даби против Дастина Пуарье, вновь оказался в центре скандала. Как сообщает The New York Times, на Макгрегора в понедельник подали в суд на родине, в Ирландии. Неназванная женщина обвиняет его в изнасиловании и требует выплаты компенсации в размере от €1,475 млн до €1,760 млн. Ранее истица пыталась добиться привлечения Макгрегора к уголовной ответственности. Но проверка, проведенная ирландской полицией, не дала оснований для преследования спортсмена. Впрочем, в гражданском производстве требования к доказательствам куда мягче, чем в уголовном. Так что шансы на успех у истицы есть.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор, сейчас находящийся в Абу-Даби, где в субботу состоится его бой против Дастина Пуарье (в октагон Макгрегор не выходил с января прошлого года), снова стал фигурантом скандала. В понедельник в Высоком суде Ирландии был зарегистрирован иск неназванной женщины к Макгрегору и одному из его друзей. В заявлении истицы утверждается, что она была изнасилована и избита ответчиками.

Согласно ирландским законам, имена предполагаемых жертв преступлений, совершенных на сексуальной почве, не подлежат обнародованию. Равно как и обстоятельства дела до вынесения по нему решения. Однако The New York Times удалось ознакомиться с содержанием иска. В нем отмечается, что в декабре 2018 года истица, выросшая и вращавшаяся в тех же кругах, что и Макгрегор (боец родился, вырос и живет в пригороде Дублина Крамлин), после обмена со спортсменом, как она выразилась, «кокетливыми» сообщениями в Instagram получила от него предложение о встрече. Истицу вместе с ее подругой подобрал водитель Макгрегора. В машине также был один из приятелей спортсмена. По пути в отель откуда-то возник большой пакет с кокаином. Истица призналась, что употребляла наркотик. Уже в отеле Макгрегор «заманил» ее в спальню, где сделал «непристойное предложение».

Получив отказ, спортсмен разозлился и обхватил руками ее за шею и трижды приподнял.

После этого истица прекратила сопротивление. Осуществив изнасилование, Макгрегор уложил истицу в постель рядом с собой. Она уснула. Когда проснулась, друг Макгрегора дал ей выпить. Истица снова отключилась и пришла в себя только в такси. Когда она приехала домой, ее мать вызвала скорую помощь. К слову, мать истицы также подала на Макгрегора в суд. The New York Times отмечает, что затребованная ею сумма значительно меньше, чем отраженная в иске ее дочери. Однако детали иска неизвестны.

В ходе медицинского осмотра потерпевшей на ее теле были выявлены многочисленные синяки, а также ссадины на лице, шее и левой груди. О случившемся медики сообщили в полицию. Со слов подруги истицы, соитие у нее было не только с Макгрегором, но и с его другом. Впрочем, сама она этого не помнит.

По заявлению истицы, действия Макгрегора причинили ей не только моральные страдания, но и значительный материальный ущерб.

С мая 2019 года она не могла работать, опасаясь выходить из дома, чтобы не столкнуться со своими обидчиками. Кроме того, она понесла значительные расходы на медицинские услуги. В качестве компенсации истица хотела бы получить от Макгрегора от €1,475 млн до €1,760 млн. Эта сумма сложилась с учетом потерь, понесенных из-за «невозможности» работать (в расчет взяты как упущенные доходы, так и будущие), трат, необходимых на продажу своего дома и покупку нового в другом месте, а также счетов, выставленных за медицинские услуги.

Примечательно однако, что полиция, проводившая проверку по делу, так и не смогла собрать достаточно улик для привлечения Макгрегора к уголовной ответственности. Следствию, возможно, помешало то, что с заявлением об изнасиловании потерпевшая обратилась только месяц спустя после описанных ею событий. В ходе следствия были изучены записи с камер наблюдения в отеле (Макгрегор действительно там был 9 декабря 2018 года, когда, как отмечается в иске, и случилось изнасилование), опрошены свидетели. В начале 2019-го спортсмена ненадолго задержали, но после допроса отпустили.

Следствие длилось год. В итоге дело было закрыто. Собственно, вскоре после этого и был подан гражданский иск.

Пресс-секретарь спортсмена Карен Кесслер заявила, что все обвинения против Макгрегора были «решительно отвергнуты», а также выразила уверенность в том, что его правота будет подтверждена и в гражданском процессе. Однако стандарты доказывания в уголовном и гражданском производстве в странах с англосаксонской судебной системой сильно разнятся. Чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, требуется доказать его вину «вне всяких разумных сомнений». В гражданских делах этого не нужно: истцу достаточно убедить присяжных в том, что его версия событий более вероятна, чем версия ответчика. Ярким примером тут может служить дело игрока в американский футбол О. Джей Симпсона. В 1994 году он был обвинен в убийстве своей жены и ее любовника. Несмотря на веские улики, в 1995 году суд присяжных признал его невиновным. Но в ходе состоявшегося позже гражданского процесса тех же самых улик хватило, чтобы присяжные признали Симпсона виновным и обязали его выплатить родственникам жертв $33,5 млн.

Напомним, что Конор Макгрегор регулярно попадает в криминальные истории. Так, в апреле 2018-го в Нью-Йорке он атаковал автобус, в котором находились другие бойцы MMA. Макгрегору грозил, помимо прочего, запрет на въезд в США, но дело удалось урегулировать. В марте 2019 года Макгрегора арестовали в Майами за то, что он вырвал из рук другого человека телефон и сломал его. Дело снова было урегулировано. В ноябре того же года Макгрегор признал себя виновным в нападении. Речь шла об эпизоде, имевшем ранее место в одном из баров Дублина. Спортсмен разозлился, что один из посетителей отказался с ним пить, и ударил пожилого человека. Но и тогда реальных неприятностей Макгрегору удалось избежать.

Александр Петров