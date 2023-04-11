От общего к частному

Восстановить российскую экономику сможет новая волна приватизации, по крайней мере, так считает глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях не раз доказывала свою эффективность. В колонке для РБК господин Костин отметил, что приватизация может стать ответом на вопрос о том, как вернуть деньги в экономику. Среди других источников средств он назвал наращивание госдолга. По мнению главы ВТБ, бюджет можно пополнить на 70 трлн руб., если увеличить заем до 60% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, Андрей Костин добавил, что российский бизнес накопил значительный потенциал для новой волны приватизации. «Деньги в стране есть»,— заявил глава ВТБ, а частная инициатива, по его словам, поможет «расшивке тех узких мест, где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения».

Насколько это реалистичный сценарий развития событий? Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает, что в текущих условиях это практически невозможно:

«Государству нужны деньги, а бизнес, как мы хорошо видим по мучительному обсуждению добровольного взноса в бюджет, которое в последнее время заглохло даже в СМИ, то ли их не имеет, то ли не готов ими делиться.

Для того чтобы получить средства за приватизируемые активы, нужно предложить что-то интересное. После 2008-2009 годов, а вовсе не в связи с событиями 2014-го, на приватизацию почти ничего любопытного не предлагалось. Власти скорее разворачивали итоги предыдущей ее волны. Это частично видно, например, по энергосектору.

Что касается того, почему планы по приватизации регулярно не выполнялись, то 2022-й четко сформировал вызовы, которые не дают особого пространства для развития частного бизнеса. Это хорошо видно по принимающимся законам. Нет возможности привлечь иностранный бизнес, а отечественный находится под приличным стрессом. Это заметно в настроениях и предпринимателей, и населения, и по динамике рынка. Сложно представить себе, чтобы на приватизацию можно было предложить активы, которые государство наращивало под своим контролем до недавнего времени. А если нет, то можно будет говорить опять только о том, что уже никому неинтересно».

Планомерная приватизация была фактически приостановлена из-за санкций 2014 года, заметил в своей колонке глава ВТБ. Но и сегодня такая инициатива не будет эффективной, отметил заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов:

«Есть небольшие и средние предприятия, которые действуют в конкурентной среде и которые можно действительно передать из государственной собственности в частные руки. Не уверен, что идея Андрея Костина предполагает именно это. Вероятно, что его как представителя крупного бизнеса гораздо больше привлекает приватизация крупных государственных активов. А вот в эффективности этой меры я не вполне уверен.

Есть анализ Лондонской школой экономики приватизации, проведенной в Великобритании при Маргарет Тэтчер. Выяснилось, что эффективность приватизированных и государственных предприятий одинакова в том случае, если проведена квалифицированная реорганизация менеджмента. У бизнеса и сейчас есть возможность вкладываться в инвестиции, направленные на преодоление санкционных ограничений. И то же самое может делать государство, опираясь на принадлежащие ему активы».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока идея о новой приватизации не обсуждается. Вместе с тем по итогам года власти прогнозируют дефицит бюджета в размере 2,9 трлн руб. Причем добровольный взнос от прибыли частного бизнеса должен составить 250-300 млрд руб.

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Сабина Адлейба