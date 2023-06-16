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Коммерсантъ FM
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Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Мещанский суд Москвы не нашел оснований для продления срока ареста бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господина Якубовского освободили из СИЗО и перевели под домашний арест до 14 августа.

Как уточняет ТАСС, суд запретил Кириллу Якубовскому пользоваться интернетом и мобильной связью, а также ограничил ему общение со всеми, кроме близких родственников, защитников, сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, правоохранительных органов и судов.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления Экспобанка в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющего сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году господин Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, активы в «Кофе хаусе» — владельцу «Шоколадницы».

В конце апреля господин Якубовский был задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По информации «Ъ», Мещанский районный суд Москвы арестовал Кирилла Якубовского по ходатайству следственного департамента МВД.

Милена Костерева

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