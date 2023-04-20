Против бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере

В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему официально предъявили обвинение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками правоохранительных органов был задержан Якубовский Кирилл Вячеславович. После проведения с ним следственных действий ему официально было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— сказал источник ТАСС. Подобности дела не уточняются.

По информации «Ъ», Мещанский районный суд Москвы арестовал Кирилла Якубовского по ходатайству следственного департамента МВД.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления «Экспобанка» в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющим сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году господин Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, активы в «Кофе Хауса» — владельцу «Шоколадницы».

Олеся Павленко