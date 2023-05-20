Суд оставил под стражей обвиняемого в утечке документов Пентагона

Суд в Бостоне оставил под стражей обвиняемого в распространении секретных документов Пентагона военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру, сообщает The Wall Street Journal. Судья Дэвид Хеннесси оставил 21-летнего молодого человека без права выхода под залог. Прокуратура настаивала, что есть высокая вероятность его побега.

Джейк Тейшейра был арестован в апреле. Он слил документы через чат в Discord, после чего информация распространилась в американских СМИ. По данным The New York Times, первая утечка документов, которая касалась конфликта на Украине, произошла еще в феврале 2022 года.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Джек-ворошитель».

Лаура Кеффер