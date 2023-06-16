«Страна.ua»: в офисе Зеленского прошли совещания по поводу отставки Кличко

В офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось несколько совещаний, на которых обсуждали возможность отставки мэра Киева Виталия Кличко, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник. Когда именно состоялись совещания, не уточняется.

«Помните, в понедельник (12 июня.— "Ъ") президент пообещал в эту пятницу проекты решений "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей"? Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать»,— сказал собеседник издания.

По его словам, в числе возможных кандидатов на пост мэра Киева — бывший глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, министр стратегической промышленности Александр Камышин и бывший куратор нацпроекта «Большая стройка» Юрий Голик.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 2014 года. В 2020 его переизбрали на пост с 50% голосов.

После того, как 1 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу, муж одной из погибших сообщил, что она пыталась попасть в укрытие, которое оказалось закрыто. В тот же день правоохранительные органы города возбудили уголовное дело о халатности, по делу арестован один человек. Виталий Кличко начал без предупреждения проверять укрытия в городе. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель людей, заявил, что господину Кличко «может быть нокаут». Он назвал неутешительными итоги проверки бомбоубежищ в крупных городах, в том числе в Киеве.

Лаура Кеффер