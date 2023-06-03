В Киеве отправили в СИЗО охранника поликлиники после гибели трех человек из-за запертого убежища

Суд в Киеве отправил 62-летнего Вадима Мошкина в СИЗО. Он работал охранником в поликлинике, убежище в котором оказалось закрытым во время обстрела 1 июня, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщило издание «Грати» в своем Telegram-канале.

Как пишет издание, Вадим Мошкин признал свою вину. На заседании суда он сказал, что совершил преступление неумышленно. По его словам, ему не хватило времени. Вадим Мошкин пояснил, что пошел открывать укрытие в подвале больницы после объявления воздушной тревоги. Потом он направился ко входу в здание, и в этот момент произошел взрыв.

По тому же уголовному делу директора поликлиники и его заместителя, а также заместителя главы администрации Деснянского района Киева, где расположена поликлиника, отправили под домашний арест. Они не признали свою вину.

В свою очередь, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о проверке более 4,8 тыс. укрытий. По его словам, 252 из них оказались закрытыми, еще 893 — непригодными для использования. Он отметил, что проверки продолжаются.

Также мэр Киева Виталий Кличко приезжает к укрытиям в городе и проверяет их состояние без предупреждения. Он призвал жителей города сообщать властям о состоянии укрытий в микрорайонах города через онлайн-портал. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель людей по причине закрытого убежища, заявил, что господину Кличко «может быть нокаут».

Утром 1 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу. В Деснянском районе из-за падения обломков ракет погибли три человека, в том числе один ребенок. Позже муж одной из погибших сообщил, что трагедия произошла, когда она пыталась попасть в укрытие, которое оказалось закрыто. В тот же день правоохранители в связи с этим возбудили уголовное дело о халатности. Также прошли обыски в здании администрации района.

Что происходит на 465-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко