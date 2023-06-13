Зеленский пообещал принять решения в отношении ответственных за неготовность укрытий

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными итоги проверки бомбоубежищ в крупных городах, в том числе в Киеве. Он анонсировал «проекты решений», а также решения в отношении ответственных за проблему.

«Результаты, мягко говоря, неутешительные. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений — и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах»,— сказал господин Зеленский в обращении, текст которого опубликован на его сайте.

Украинские специалисты ранее проверили около 63 тыс. укрытий в стране. 9,3% из них были закрыты, 23,6% — непригодны к использованию. В Киеве из проверенных 4,7 тыс. укрытий 0,6% были закрыты, 34,6% — непригодны к использованию.

Проверки начались после сообщений о недоступности укрытий в крупных городах во время воздушных тревог. В заочную полемику на этот счет Владимир Зеленский вступал с мэром Киева Владимиром Кличко. Глава столицы объяснял, что ответственность за бомбоубежища возложена на руководителей районов города, которых назначает лично глава государства.

Леонид Уварчев