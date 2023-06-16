Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Заведение Жюля недаром называется El Surreal и оформлено в соответствующем духе — он совершенно одержим идеей залучить художника к себе: это хрустальная мечта, которая должна оправдать все усилия по поддержанию ресторана на плаву. Однако Дали игнорирует все сложносочиненные схемы по привлечению его внимания, а Гала, и того хуже, просто вульгарно требует заплатить им денег за посещение.

Тем временем Фернандо, наконец ставший шефом, наводит порядок на кухне El Surreal и начинает экспериментировать с местными продуктами так же, как Дали с красками и образами. Тема высокой гастрономии для Давида Пужоля тоже не чужая — он снял документальный сериал о знаменитом каталонском шеф-поваре Ферране Адриа и его ресторане El Bulli, отмеченном тремя звездами Мишлен. Так что все, связанное с едой и готовкой, выглядит в фильме очень убедительно, пускай Фернандо и изобретает молекулярную кухню почти на 15 лет раньше, чем она появилась на самом деле. А еще он и его брат успевают влюбиться: Фернандо в Лолу, которой теперь приходится выбирать между ним и Франсуа, а Альберто в русскую хиппи Лесю — каким образом ее занесло в Кадакес, авторы не поясняют, но она тоже становится частью очередного плана по заманиванию Дали в ресторан».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ешь, хитри, люби».