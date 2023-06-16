Прокатная десятка

15 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых испанский хоррор «На пороге смерти» и российский фантастический триллер «Сквозь время». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
В ожидании Дали
- Режиссер: Давид Пужоль
- В ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Пако Тоус, Николя Казале, Клара Понсо
- Жанр: мелодрама, комедия / Испания / 114 мин.
- В прокате: с 15 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Заведение Жюля недаром называется El Surreal и оформлено в соответствующем духе — он совершенно одержим идеей залучить художника к себе: это хрустальная мечта, которая должна оправдать все усилия по поддержанию ресторана на плаву. Однако Дали игнорирует все сложносочиненные схемы по привлечению его внимания, а Гала, и того хуже, просто вульгарно требует заплатить им денег за посещение.
Тем временем Фернандо, наконец ставший шефом, наводит порядок на кухне El Surreal и начинает экспериментировать с местными продуктами так же, как Дали с красками и образами. Тема высокой гастрономии для Давида Пужоля тоже не чужая — он снял документальный сериал о знаменитом каталонском шеф-поваре Ферране Адриа и его ресторане El Bulli, отмеченном тремя звездами Мишлен. Так что все, связанное с едой и готовкой, выглядит в фильме очень убедительно, пускай Фернандо и изобретает молекулярную кухню почти на 15 лет раньше, чем она появилась на самом деле. А еще он и его брат успевают влюбиться: Фернандо в Лолу, которой теперь приходится выбирать между ним и Франсуа, а Альберто в русскую хиппи Лесю — каким образом ее занесло в Кадакес, авторы не поясняют, но она тоже становится частью очередного плана по заманиванию Дали в ресторан».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ешь, хитри, люби».
На пороге смерти
- Режиссеры: Рауль Сересо, Фернандо Гонсалес Гомес
- В ролях: Сорион Эгилеор, Густаво Сальмерон, Паула Гальего, Ирене Анула
- Жанр: ужасы / Испания / 95 мин.
- Слоган: «Они заберут тебя»
- В прокате: с 15 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Мадрид, жара, июнь. Синоптики пугают удушающей жарой и температурными рекордами. 39,9 градуса по Цельсию. Пенсионерка Роза (Анхела Гамональ) под обжигающую песню о любви совершает утренние процедуры, принимает таблетки, расчесывает волосы перед зеркалом, надевает багровую сорочку и прыгает с маленького балкончика на мадридскую мостовую. Едва пробудившийся супруг Мануэль (Сорион Эгилеор) в шоке, но, стиснув зубы, не выпускает из себя лишнего слова даже на похоронах. Обеспокоенный сын Марио (Густаво Сальмерон) уговаривает отца переехать хотя бы ненадолго к нему, но это не поможет. Обстановка продолжит накаляться — и речь не только о 50-градусной жаре…
"На пороге смерти" с первых же минут не сулит ничего хорошего: в словах звучащего рефреном романса выделяются звериные метафоры… О чем бы здесь ни говорили, все упирается в неизбежность смерти: кто-то уже умер, кто-то рискует расстаться с жизнью от обезвоживания, старости или отсутствия денег, старожил Мануэль впроброс упоминает гражданскую войну и зарю фашистского режима. Жара как будто запирает персонажей и зрителей с воспоминаниями о худших днях жизни и вообще истории, не позволяя сделать даже глоток надежды на будущее».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Лето патриарха».
Сквозь время
- Режиссер: Александр Богуславский
- В ролях: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Софья Присс
- Жанр: фантастика, триллер, приключения / Россия / 105 мин.
- В прокате: с 15 июня
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу».
Поворот не туда. Дом зла
- Режиссер: Рюхэй Китамура
- В ролях: Гиги Зумбадо, Стивен Дорфф, Эмиль Хирш, Тайлер Сандерс, Вернон Уэллс
- Жанр: криминал, ужасы / США / 86 мин.
- Слоган: «Что посеешь, то и пожнешь»
- В прокате: с 15 июня
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Во время ограбления ломбарда происходит стрельба, из-за чего ожидавший подельников водитель сбегает. Тогда бандиты берут в заложники по несчастливой случайности оказавшуюся в подсобке девушку и заставляют везти их куда глаза глядят. Решив не нарываться на блок-пост, компания сворачивает с шоссе и теперь вынуждена отсиживаться на отдаленной ферме, обитатели которой, как вскоре выяснится, далеко не безобидные деревенщины».
Король-львенок
- Режиссер: Давид Моро
- В ролях: Жерар Дармон, Лу Ламбрехт, Лео Лорлеак, Тибо де Монталембер, Клементин Баэр
- Жанр: комедия, приключения, семейный / Франция, Бельгия / 105 мин.
- Слоган: «Приглашаем в самое пушистое путешествие лета»
- В прокате: с 15 июня
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Львенок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львенка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света».
Снегирь
- Режиссер: Борис Хлебников
- В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер
- Жанр: драма / Россия / 116 мин.
- В прокате: с 8 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Восемнадцатилетние салаги Никита и Максим идут стажерами на "Снегирь" — рыболовецкий траулер, на котором крутые мужики тралят рыбу, травят байки, записывают идиотские вирусные видео, пытаются заработать — в общем, бегут от самих себя. Раздолбай Юрец (Тимофей Трибунцев), кок-доходяга в майке с пальмами (Сергей Наседкин), зануда Дед (последняя кинороль Евгения Сытого), боец за все хорошее отец Геннадий (Александр Робак), ушлый капитан (Анатолий Попов) — они команда, они знают, что кому простить, над кем поиздеваться. Законы мужского коллектива ясны, незыблемы, проверены годами…
Инициация двух салаг пойдет вразрез со всеми законами жанра, да и что это, собственно, за жанр?.. История взросления? Безусловно, с одной поправкой: никто тут не повзрослеет, пока жив. Постареет, поглупеет, протрезвеет, научится не брать на себя ответственность, забьет на все, погеройствует, напьется — но не повзрослеет. Фильм-катастрофа? Да, во многих и многих смыслах: катастрофа — то, что происходит с салагами, когда они попадают в мир злых на самих себя взрослых, катастрофа — то, что происходит с траулером, когда идет десятибалльный шторм, катастрофа — то, что происходит после настоящей катастрофы».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Подвиг, который всегда с тобой» и «Ни минуты молчания».
Рождение легенд
- Режиссер: Тимоти Скотт Богарт
- В ролях: Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Мишель Монахэн
- Жанр: мюзикл, драма, биография, музыка / США / 137 мин.
- Слоган: «Они не просто создавали музыку. Они создавали историю»
- В прокате: с 8 июня
Кинопрокатчик «Ten Letters»: «Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть — большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки».
Стоп-слово
- Режиссер: Закари Уигон
- В ролях: Маргарет Куэлли, Кристофер Эбботт, Данита Бэттл, Рене Кальво
- Жанр: триллер, драма, комедия / США / 96 мин.
- В прокате: с 8 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Перед нами опять пара из богатого мужчины (только здесь он не бизнесмен, а наследник гостиничной империи, однако у него даже еще больше комплексов, выросших из отношений с доминирующим отцом) и секс-работницы, и они проводят в замкнутом пространстве гостиничного номера не 90% экранного времени, а все 96 минут. В какой-то момент доминатрикс Ребекка (Маргарет Куэлли) даже снимает блондинистый парик, открывая буйные каштановые кудри, совсем как героиня Джулии Робертс.
Однако динамика в паре совсем не та, что 30 с лишним лет назад. Ребекка знает цену себе и своим услугам. Она продает не тело, а фантазию, доводя клиентов до экстаза без единого прикосновения и полностью контролируя ситуацию. Для Хала (Кристофер Эббот) их "сессии", ради которых они встречаются уже не первый год,— единственный способ побыть самим собой или той версией себя, в которой ему комфортно, ведь за пределами роскошного номера, похожего на ювелирный футляр, он все время должен играть ту или иную роль: для отца, недавно скончавшегося, для матери, для совета директоров компании, которую он теперь должен возглавить… Постепенно границы между игрой и реальностью стираются…»
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Игры доброй роли» и «Оскорблять и показывать».
Париж, 13-й округ
- Режиссер: Жак Одиар
- В ролях: Люси Чжан, Макита Самба, Ноэми Мерлан, Дженни Бет, Камилль Леон-Фюсьен
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / Франция / 105 мин.
- В прокате: с 8 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Уроженка Тайваня Эмили (дебютантка Люси Чжан) имеет на руках диплом политолога. Еще у нее океанской глубины голос — мы не раз услышим, как она поет дома сама для себя. Но его красоту, способную затянуть слушателя в любой самый бездонный омут, Эмили тратит в колл-центре мобильного оператора, втюхивая гражданам ненужные им безлимитные тарифы, на деле вовсе не такие уж безлимитные. Чернокожий Камиль (Макита Самба) преподает литературу в университете, но, устав от того, что "учителям недоплачивают и то и дело затыкают рты", идет работать к приятелю в агентство по торговле недвижимостью, в которой понимает не больше, чем его бенеттоновские студенты в Руссо. 32-летняя Нора (Ноэми Мерлан) вроде бы прислушалась к зову сердца: ушла как раз из торговли недвижимостью, чтобы доучиться на брошенном в юности юрфаке. Но там ее принимают за некую звезду порностримов Эмбер Хёрд, в сеть сливаются соответствующие ролики, и дальнейшее присутствие Норы в аудиториях становится невыносимым. Пути этих троих пересекаются в шахматном порядке, в постель пары отправляются легко, и все идет приятно, пока не раздастся слово "любовь"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Постель, сбивающая с ног».
Переводчик
- Режиссер: Гай Ритчи
- В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Джейсон Вонг, Бобби Шофилд
- Жанр: боевик, триллер, военный / Великобритания, Испания, США / 123 мин.
- В прокате: с 1 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Американская армия находится в Афганистане уже без малого двадцать лет, и за это время десятки тысяч местных жителей стали работать на нее в обмен на обещанные визы и релокацию в США для них и их семей, в основном в качестве переводчиков. Открывающая сцена наглядно показывает, что это за работа: подразделение сержанта Джона Кинли (Джейк Джилленхол) останавливает на дороге грузовик для рутинной проверки, переводчик пытается убедить водителя открыть кузов, тот почему-то упирается, воздух наливается приближением конфликта — и вот гремит самый настоящий, а не метафорический взрыв, переводчик и один из подчиненных Кинли убиты. Горевать некогда: задачей сержанта и его группы является поиск подпольных кустарных фабрик, где талибы изготавливают мины, а для этого ему нужен новый переводчик. Полковник (Джонни Ли Миллер) предлагает кандидатуру Ахмеда (Дар Салим), отличного профессионала, от которого, однако, отказались уже несколько подразделений из-за неуживчивого характера… Еще меньше сержанта радует информация о том, что раньше Ахмед торговал героином, а с американцами согласился сотрудничать только потому, что талибы убили его сына. Тем не менее они вместе отправляются на очередное задание, в результате трагического исхода которого окажутся вдвоем против всего мира».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Афган для двоих» и «Рефлексия белого человека».