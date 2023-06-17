Досрочное неосвобождение

Эктор Пальма провел в тюрьмах США и Мексики больше половины жизни. В момент ареста Пальма занимал второе место в иерархии наркокартеля Синалоа. Многим его имя знакомо по сериалу Netflix «Нарко: Мексика». В прошлом месяце Пальма должен был выйти на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний раз Эктор Пальма был на свободе в 1995 году

Фото: Mexico's Attorney General's Office / AP, File / AP Последний раз Эктор Пальма был на свободе в 1995 году

Фото: Mexico's Attorney General's Office / AP, File / AP

Светловолосый

В 1990-е годы Эктор Пальма был правой рукой Хоакина Арчибальда Гусмана Лоэры по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка»), главы мексиканского наркокартеля Синалоа. У Пальмы тоже было прозвище — «Эль Гуэро» («Светловолосый, светлокожий»). Достаточно взглянуть на фото Пальмы, чтобы понять, что в России человека с такой внешностью вряд ли назвали бы блондином, скорее такой цвет волос сочли бы каштановым. Но в Мексике слишком много людей, у которых волосы гораздо темнее. С цветом кожи такая же ситуация.

Эктор Луис Пальма Салазар родился в 1960 году в поселке Ла Нориа-де-Абахо в штате Синалоа. В юности он занимался угоном автомобилей, продавая угнанные машины торговцам наркотиками. В то время на наркорынке Мексики царила монополия Гвадалахарского картеля, который в 1980 году основал бывший агент федеральной судебной полиции Мигель Анхель Феликс Гальярдо, «Босс боссов». «Светловолосый» Пальма от угонов перешел к работе по профилю картеля.

В 1978 году он был арестован в штате Аризона и приговорен американским судом к восьми годам тюрьмы за транспортировку наркотиков. По возвращении в Мексику Пальма стал быстро расти в преступной иерархии.

В апреле 1989 года глава Гвадалахарского картеля Гальярдо был арестован и затем осужден на 37 лет лишения свободы за причастность к убийству агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике «Кики» Камарены Саласара. (В 2021 году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассматривает возможность освободить Гальярдо в связи с преклонным возрастом и плохим состоянием здоровья, в сентябре 2022-го наркобарон был переведен под домашний арест .)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горка Ласаоса (слева) в роли Эктора Пальмы в сериале «Нарко: Мексика». Людей с подобной внешностью в Мексике называют «светлыми»

Фото: Netflix Горка Ласаоса (слева) в роли Эктора Пальмы в сериале «Нарко: Мексика». Людей с подобной внешностью в Мексике называют «светлыми»

Фото: Netflix

Арест Гальярдо привел к распаду монополии. По разным версиям, то ли с разрешения «Босса боссов», то ли без него мексиканский рынок наркоторговли был поделен на несколько «площадей» (территорий). Картели, контролировавшие эти территории, начали войну друг с другом. Тихуанский картель, он же картель братьев Арельяно Феликс (племянников Гальярдо), воевал с картелем Синалоа («Федерация», картель Гусмана-Замбады), который возглавлял Хоакин Гусман, а Пальма был его заместителем. Боевые действия велись в штатах Нижняя Калифорния, Сонора, Синалоа, Дуранго, Халиско, Герреро, Мичиокан и Оахака.

Причиной конфликта стало то, что картель Синалоа переправлял наркотики через границу с США в Тихуане «без разрешения» Тихуанского картеля. Летом 1989 года Армандо Лопес Эспарса по прозвищу «Эль Райо» («Молния») из картеля Синалоа пришел в клуб Britania в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, где Бенхамин Арельяно Феликс отмечал крещение дочери. По версии синалойцев — для переговоров. Тихуанцам не понравилось, что «Молния» был пьян и пришел без приглашения. Брат Бенхамина Рамон Арельяно Феликс застрелил незваного гостя. После этого братья приказали своим подчиненным убить родственников Армандо Лопеса, чтобы избежать мести с их стороны.

«Коротышка» Гусман, считавший «Молнию» близким другом, не мог простить такого оскорбления. Одним из ответных шагов стал обстрел автомобиля, в котором ехали по Тихуане Рамон и Бенхамин Арельяно Феликс (их спасли бронированные стекла).

В ноябре 1992 года люди Гусмана ворвались на дискотеку Christine в Пуэрто-Вальярта, штат Халиско, где в тот момент находились братья Арельяно Феликс, и открыли стрельбу из автоматов и пистолетов. Охрана братьев открыла ответный огонь. Всего было выпущено около 1 тыс. пуль, убиты шесть человек. Братьям удалось бежать — через туалет и вентиляцию.

Без семьи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эктор Пальма имел привычку скромно одеваться, но обязательной деталью его гардероба было оружие

Фото: Jorge Zamora / Siglo 21 / AP, File / AP Эктор Пальма имел привычку скромно одеваться, но обязательной деталью его гардероба было оружие

Фото: Jorge Zamora / Siglo 21 / AP, File / AP

В 1989 году уроженец Венесуэлы Рафаэль Клавель Морено по поручению братьев Арельяно Феликс внедрился в картель Синалоа. Он женился на сестре Эктора Пальмы Минерве Пальме (по другим сведениям, стал ее бойфрендом. Затем Морено соблазнил жену Пальмы Гуадалупе Лейху. Вместе с ней и ее детьми он приехал в Сан-Франциско, где Гуадалупе сняла с одного из банковских счетов мужа $7 млн (по другим данным — $2 млн). После этого Морено задушил Гуадалупе и отрезал ей голову. Отрезанную голову он отослал в сумке-холодильнике Пальме. Неделей позже Морено сбросил двух детей Пальмы — четырехлетнюю Натали и пятилетнего Эктора — с высоты 150 м с моста «Ла Конкордиа» («Согласие») на границе Венесуэлы и Колумбии. Видеозапись убийства он отправил отцу. (В сериале Netflix «Нарко: Мексика» эта история, как и другие эпизоды из жизни Эктора Пальмы, рассказана не совсем точно.)

Пальма отомстил за смерть родных. В течение последующих пяти лет были убиты: Морено (в венесуэльской тюрьме), трое его детей, адвокат и четверо членов семьи Арельяно Феликс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кладбище «Сады Хумайи» в Кулиакане, известное также как «наркокладбище» из-за захоронений крупных наркоторговцев Фото: Fernando Brito / AFP Роспись в кладбищенской усыпальнице жены и детей Эктора Пальмы Фото: Author unknown Следующая фотография 1 / 2 Кладбище «Сады Хумайи» в Кулиакане, известное также как «наркокладбище» из-за захоронений крупных наркоторговцев Фото: Fernando Brito / AFP Роспись в кладбищенской усыпальнице жены и детей Эктора Пальмы Фото: Author unknown

В память о погибших родных «Светловолосый» построил мавзолей на кладбище «Сады Хумайи» в Кулиакане, столице штата Синалоа. Это любимое кладбище торговцев наркотиками из этого штата. По данным журнала Proceso, постройка мавзолея обошлась Пальме в сумму, эквивалентную $420 тыс. Позднее на кладбище появился мавзолей и самого «Светловолосого», предусмотрительно оплаченный и построенный еще при жизни. Так же предусмотрителен был и «Коротышка» Гусман: ему постройка собственного мавзолея обошлась более чем в $1 млн.

Авиакатастрофа с серьезными последствиями

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кокаин из Мексики перевозили в США так, чтобы его не обнаружили не только таможенники, но и служебные собаки — им перебивали нюх запахом острого перца

Фото: Kevin Larkin / AP Кокаин из Мексики перевозили в США так, чтобы его не обнаружили не только таможенники, но и служебные собаки — им перебивали нюх запахом острого перца

Фото: Kevin Larkin / AP

Размах деятельности картеля Синалоа в начале 1990-х годов можно оценить по такой статистике: по данным прокуратуры США, с 1991 по 1993 год Гусман и Пальма руководили перевозкой через границу в США 25 тонн кокаина, спрятанных в банках из-под острого перца.

24 мая 1993 года в аэропорту Гвадалахары был убит архиепископ Гвадалахары кардинал Хуан Хесус Посадас Окампо. Он находился в автомобиле, ожидая прилета папского нунция. По роскошному лимузину кардинала кто-то открыл огонь из автомата, в Окампо попало 14 пуль. Также погибли шофер кардинала и еще пять человек, оказавшихся рядом.

В разное время выдвигались разные версии случившегося. Одна из самых популярных: машину кардинала приняли за машину «Коротышки» Гусмана, который в тот день собирался вылететь из Гвадалахары. По другим версиям, кардинал то ли случайно оказался на месте перестрелки людей из Гвадалахарского картеля и картеля Синалоа, то ли его убили по заказу наркоторговцев. По самой конспирологической версии, к убийству были причастны представители верховной власти, так как кардинал хотел разоблачить причастность руководства Мексики к наркоторговле и проституции.

После гибели Окампо власти объявили награду в размере 15 млн песо ($5 млн) за помощь в поимке Гусмана, Пальмы и братьев Арельяно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощание с кардиналом Посадасом в кафедральном соборе Гвадалахары

Фото: OMAR TORRES / AFP Прощание с кардиналом Посадасом в кафедральном соборе Гвадалахары

Фото: OMAR TORRES / AFP

9 июня 1993 года Гусман был арестован в Гватемале. Оперативное руководство картелем перешло к Пальме.

Вечером 22 июня 1995 года Пальма летел на частном 12-местном самолете Lear из города Сьюдад-Обрегон, штат Сонора, в Гвадалахару, штат Халиско. Самолет потерпел крушение. Два человека, находившихся на борту, погибли. Пальма выжил, ему помогли укрыться местные жители, но кто-то сообщил о нем в полицию. На следующий день он был арестован. В задержании участвовали военнослужащие и федеральные агенты. Часть военных взяла под охрану здание прокуратуры во избежание ответных действий со стороны картеля.

Вместе с Пальмой были задержаны семеро его телохранителей. Все они были сотрудниками Федеральной судебной полиции (эта структура была расформирована в 2002 году из-за коррупции и тесной связи с наркомафией). В течение последующих суток число арестованных правоохранителей достигло 33. Среди них был коммандер Федеральной судебной полиции Аполинар Пинтор Агилера (по словам наркобарона, Агилера защищал его от возможного ареста).

Операцией по захвату Эктора Пальмы руководил командующий Пятым военным округом (штаты Халиско, Сакатекас, Колима, Синалоа, Агуаскальентес) генерал Хесус Гутиеррес Ребольо. В мае 1996 года генерал арестовал колумбийского наркоторговца Ивана Таборду, в августе того же года — братьев Педро и Филиберто Луперсио Серратос. 9 декабря 1996 года генерал Ребольо был назначен директором Национального института по борьбе с наркотиками. Но уже в феврале 1997-го он потерял свой пост: стало известно, что генерал переехал в новую роскошную квартиру, аренду которой он не мог оплачивать из своего служебного оклада.

Оказалось, что квартиру оплачивал Амадо Карильо Фуэнтес по прозвищу «Повелитель небес», один из основателей картеля Хуареса, а генерал предпочитал арестовывать конкурентов этого картеля.

После нескольких судебных процессов по обвинению во взятках, торговле оружием и наркоторговле Ребольо был приговорен к 40 годам тюрьмы. В 2011-м он был переведен в военный госпиталь, в котором скончался в 2013-м от осложнений, вызванных раком простаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Ребольо, видный борец с наркоторговцами, оказавшийся их тайным другом

Фото: MATIAS RECART / AFP Генерал Ребольо, видный борец с наркоторговцами, оказавшийся их тайным другом

Фото: MATIAS RECART / AFP

При задержании, которым руководил генерал Ребольо, Эктор Пальма связи с наркомафией отрицал. На вопрос о том, откуда у него пистолет, рукоятка которого была украшена бриллиантами и изумрудами в форме пальмы, он ответил, что занимается скотоводством и зарабатывает $8 тыс. в месяц.

После задержания Пальмы власти заявляли, что на него выписаны девять ордеров на арест в связи с причастностью к убийствам, но детали обвинений не оглашали.

В 1996 году шесть судебных процессов закончились оправданием Пальмы по обвинениям в 14 убийствах, похищении человека, вымогательстве, разбое, хранении марихуаны и наркоторговле.

В январе 1997 года Эктор Пальма был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу в размере, эквивалентном $670, за ношение оружия, владеть которым разрешается только военнослужащим.

Обвинение в хранении кокаина, по которому ему грозило до 33 лет тюрьмы, было снято. Судья называл подсудимого «бизнесменом, занимающимся сельским хозяйством».

В июле 1997-го журналист Бенхамин Флорес Гонсалес из Юмы, штат Аризона, США, опубликовал в газете The Prensa статью, в которой идентифицировал человека, через которого Пальма контактировал с сообщниками на воле. Гонсалес был убит перед зданием редакции, его расстреляли из автомата Калашникова из проезжавшего мимо автомобиля, 17 пуль попали в спину, 3 — в голову. Стрелявшего не нашли.

В августе 1997-го Пальма получил почетную грамоту за участие в общенациональном конкурсе на знание мексиканской литературы, проводившемся среди заключенных.

В 1998 году Эктору Пальме был вынесен новый приговор — 33 года тюрьмы за наркоторговлю.

В тюрьме Пуэнте Гранде, штат Халиско, Эктор Пальма и его босс Хоакин Гусман Лоэра продолжали заниматься преступной деятельностью. Они пользовались сотовыми телефонами для переговоров с членами картеля, снабжали других заключенных алкоголем и наркотиками, проводили в тюрьму проституток. Наркобароны заказывали себе еду по специальному меню, платили деньги персоналу, начиная с заместителя начальника тюрьмы по режиму Дамасо Лопеса Нуньеса (он получал $10 тыс. в месяц) и заканчивая медсестрами и работницами столовой, которых вынуждали заниматься сексом за деньги. Охранников, не желавших брать деньги, избивала бейсбольными битами специальная группа заключенных. В январе 2000 года охранник Фелипе Леаньос подал в Комиссию по правам человека штата Халиско жалобу на безобразия, творящиеся в тюрьме. Позднее к ней присоединились еще четыре охранника. Комиссия наняла адвоката Гуадалупе Морфин, чтобы она занялась этим делом. В мае 2007 года Фелипе Леаньос пропал, адвокат Морфин получила государственную защиту.

В 2001 году Хоакину Гусману Лоэре надоело сидеть в тюрьме. По одной из версий, романтической, он бежал в тележке для постельного белья. По другой — просто вышел за ворота, после того как на двери его камеры отключился электронный замок, а во всей тюрьме перестали работать видеокамеры. Пальма остался в тюрьме.

В США было не с кем поговорить

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эктор Пальма перед экстрадицией в США. 2007 год

Фото: HO / PGR / AFP Эктор Пальма перед экстрадицией в США. 2007 год

Фото: HO / PGR / AFP

В 2003 году были заморожены банковские счета Эктора Пальмы в США. В 2007-м он был экстрадирован в Соединенные Штаты. В 2008-м он признал себя виновным в наркоторговле и по соглашению о признании вины был приговорен к 192 месяцам (16 годам) лишения свободы. Наказание он отбывал в тюрьме супермаксимально строгого режима Флоренс во Флоренсе, штат Колорадо. В этой тюрьме заключенные максимально изолированы друг от друга, 23 часа в сутки они не покидают своей камеры, окно в камере расположено так, чтобы арестант не мог определить, в какой части тюрьмы он находится. Пальма не говорил по-английски, а охранники — по-испански, так что он был практически лишен общения.

В декабре 2013 года он был переведен в тюрьму строгого режима, которая также находится во Флоренсе. Там у него появилась возможность общаться с другими заключенными.

В том же году группа Twiins выпустила песню «El Guero de Culiacan», посвященную Пальме.

В 2015 году Пальма подал прошение о сокращении срока заключения, в прошении было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В таких камерах содержатся заключенные тюрьмы «Флоренс»

Фото: Lizzie Himmel / Sygma / Getty Images В таких камерах содержатся заключенные тюрьмы «Флоренс»

Фото: Lizzie Himmel / Sygma / Getty Images

В июне 2016-го срок заключения Эктора Пальмы был сокращен до восьми лет — за хорошее поведение. Он был переведен в тюрьму города Этуотер, штат Калифорния. 10 июня он вышел из нее на свободу и сразу же был перемещен в другую тюрьму — иммиграционную. 15 июня его доставили самолетом в Мексику. Новым местом заключения стал Федеральный центр социальной реадаптации №1, более известный как тюрьма Альтиплано (в 2014 году в нее был помещен, а в 2015-м из нее бежал «Коротышка» Гусман). Пальме было предъявлено обвинение в убийстве двух офицеров полиции в 1995 году.

В 2017 году американский испаноязычный певец Херардо Ортис посвятил наркобарону песню «Palma Salazar». В Мексике эта песня вошла в репертуар многих музыкальных групп.

Свобода была так близко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передача заключенного на границе США с Мексикой. 2016 год

Фото: Julio Manuel Loya Guzman / EPA-EFE / Vostock Photo Передача заключенного на границе США с Мексикой. 2016 год

Фото: Julio Manuel Loya Guzman / EPA-EFE / Vostock Photo

Два года назад Эктор Пальма чуть не вышел на свободу. 1 мая 2021 года — это была суббота и праздничный день (День труда) — судебные органы направили письмо в правительство, в котором говорилось, что Пальма должен быть немедленно освобожден, так как с него сняты обвинения в причастности к организованной преступности. В воскресенье, 2 мая, было направлено новое извещение: Пальма должен быть освобожден до 16:00. Прокуратура сумела добиться 48-часовой отсрочки, чтобы проверить, найдется ли действующий ордер на его арест. В понедельник, 3 мая, президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что не дать наркобарону выйти на свободу — «дело национальной важности». Мексиканские газеты писали о том, что наркобарон, выйдя на волю, начнет мстить врагам, что может привести к большой войне банд.

5 мая судья объявил, что в 40-дневный срок будет проведено расследование, а Пальма в это время должен содержаться в следственном изоляторе прокуратуры. Затем срок был снова продлен, а в июле апелляционный суд отменил оправдательный приговор в отношении Пальмы.

А судьи кто? Поскольку наркоторговля в Мексике является федеральным преступлением, решения по подобным делам могут выносить только судьи федеральных судов. Число таких судей невелико. Из колумбийского сленга в мексиканский перешло выражение «plato o plomo» («серебро или свинец»). Два варианта оказать влияние на судью или другого представителя власти — взятка или насилие. Решения некоторых судей наводят на мысль, что часто взаимовыгодным оказывается первый вариант. В свое время такими решениями прославился судья Хосе Луис Гомес Мартинес. В апреле 2005 года он снял с Ольги Патрисии Гастелум Эскобар обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем. Гастелум Эскобар и ее муж Фелипе де Хесус Мендивил Ибарра были арестованы в 2001 году после того, как у них дома были изъяты 15 чемоданов, в которых находились $6 785 910, 10 млн 72 тыс. мексиканских песо (около $1,08 млн) и ювелирные украшения на сумму около 55 млн песо (около $5,9 млн) . Супруги вместе с детьми пытались скрыться от полиции в двух бронированных фургонах, во время погони отстреливались, но все-таки были задержаны. Признанная невиновной Гастелум Эскобар вышла на свободу, о чем судья сообщил в прокуратуру только 24 часа спустя, хотя по закону должен был сделать это до ее освобождения. Впоследствии все обвинения были сняты и с Фелипе Мендивила. Мендивил скончался в ноябре 2007 года от пулевого ранения в голову. Также в апреле 2005 года судья Мартинес выпустил на свободу координатора поездок президента Мексики Наума Акосту Луго, который обвинялся в сотрудничестве с картелем Синалоа, в том числе в получении денег от картеля и передаче информации о поездках президента Висенте Фокса. В июне 2005-го судья выпустил под залог арестованного по обвинению в хранении оружия и наркоторговле Ивана Арчибальдо Гусмана, сына лидера картеля Синалоа «Коротышки» Гусмана. Вскоре после выхода на свободу Иван Арчибальдо был арестован федеральной полицией по новым обвинениям.

Новые обвинения выглядели так. Марсело Пенья Гарсиа, бывший зять «Коротышки» Гусмана, и бизнесмен из Синалоа по имени Хавьер Бургеньо Уриас обвинили Пальму в двух убийствах и причастности к наркоторговле.

Два года спустя, в конце апреля 2023 года, издающийся в Тихуане журнал Zeta сообщил, что Пальма скоро выйдет на свободу. 9 мая 2023 года судья Мария Долорес Осарте Рувалькаба заявила, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств того, что Пальму следует и дальше содержать в тюрьме. Обвинения с него были сняты. Прокуратуре не удалось найти двух свидетелей, по показаниям которых в 2021 году было отменено освобождение наркобарона из тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Возвращение на родину после девяти лет в американских тюрьмах Фото: Mexico's Attorney General's Office / AP В тюрьму Альтиплано Пальма попал в 2016 году и не смог из нее выйти в 2021 и 2023 годах Фото: Tomas Bravo / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Возвращение на родину после девяти лет в американских тюрьмах Фото: Mexico's Attorney General's Office / AP В тюрьму Альтиплано Пальма попал в 2016 году и не смог из нее выйти в 2021 и 2023 годах Фото: Tomas Bravo / Reuters

Его следовало освободить немедленно. Но этого не произошло, хотя некоторые мексиканские сайты даже успели сообщить, что Пальма уже на свободе. 10 мая был выдан новый ордер на арест Пальмы — по обвинению в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Адвокаты Пальмы заявляли, что не получали документы с деталями нового обвинения, но это обвинение может быть вымышленным или ранее уже выдвигавшимся и опровергнутым. Один из них, Хосе Габриэль Мартин Эрнандес, сказал: «Мистер Пальма сидит 28 лет, как он мог совершить убийство?»

Заключенный №3950 продолжает отбывать наказание.

Алексей Алексеев