Что происходит после ввода войск России на Украину. День 477-й

Над Крымом были сбиты и обезврежены девять беспилотников, один сдетонировал в селе Докучаево. Семь стран Европы закупят для Украины средства ПВО на €107,5 млн. Норвегия и Дания передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов. Ночью на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:28. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что поддерживает идею приватизации неэффективно используемых государством активов.

10:23. Глава ЦБ Набиуллина на ПМЭФ: России нужно двигаться в сторону приватизации, в стране есть активы, чтобы сделать это без ущерба стратегическим интересам.

10:08. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что первые 630 жителей региона получили компенсации в размере 10 тыс. руб. после затопления территорий.

9:58. Депутат Госдумы Адам Делимханов: чеченские бойцы работают на приграничной территории в Белгородской области, все необходимое есть, проблем нет.

9:53. В результате разрушения Каховской ГЭС на левом берегу Днепра погибли 18 — врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

9:45. Норвегия и Дания передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов, а также взрывателей и метательных зарядов для них — Минобороны Норвегии.

9:25. По данным источников The Wall Street Journal, Япония может поставить США артиллерийские снаряды калибра 155 мм для контрнаступления Украины.

9:19. В Херсонской области 93 человека госпитализированы в результате разрушения Каховской ГЭС и затопления территории — источник ТАСС в медицинских службах.

9:06. Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в регионе выплатили более 40 тыс. единоразовых выплат в 10 тыс. руб.

9:04. В ближайшие три года российское правительство направит более 425 млн руб. на поддержку лесного хозяйства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе на охрану лесов от пожаров.

8:56. Похожий на взрыв громкий звук, который ночью услышали жители Краснодара, связан с преодолением самолетом звукового барьера и не имеет отношения к пожару возле поселка Плодородный — оперштаб региона.

8:43. Ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщил мэр Александр Вилкул.

8:38. США завершат обучение 200 украинских военных управлению танками Abrams к концу лета, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителей Минобороны США.

8:21. С затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий Херсонской области эвакуированы 7525 человек — МЧС России.

8:17. Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят для Украины средства ПВО на €107,5 млн — пресс-служба министерства обороны Литвы.

8:15. Владимир Путин обсудил с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой ситуацию вокруг Каховской ГЭС и на Запорожской АЭС.

8:14. В селе Докучаево Красногвардейского района Крыма сдетонировал беспилотник, пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, за ночь и утро над территорией республики были сбиты и обезврежены девять БПЛА.

8:12. Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Одессе, издание «Суспільне» — о взрывах в Харькове.

8:11. Ночью во всех областях Украины звучала воздушная тревога — ресурс по оповещению.