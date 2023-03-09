Банк России включил в реестр пятого оператора ЦФА

Банк России включил ООО «Системы распределенного реестра» в реестр операторов информационных систем, которые могут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Это следует из реестра, который ведет ЦБ.

Всего в реестре операторов информационных систем пять участников. Помимо «Систем распределенного реестра» в перечень входят «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк и Альфа-банк. В реестр операторов обмена, который позволяет обмениваться ЦФА между системами, пока не включен никто.

Вместе с тем финансовые маркетплейсы могут стать площадкой для вторичного обращения цифровых финансовых активов. Соответствующий законопроект был принят 15 февраля. Однако для этого маркетплейсам придется попасть в соответствующие реестры ЦБ — операторов информационных систем или операторов обмена ЦФА.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровые активы выставляют на площадки».

Ксения Куликова