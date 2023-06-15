Губернатор Дрозденко: Ленобласти не хватает 2,5 тыс. мест для туристов

Ленинградской области не хватает 2,5 тыс. мест для размещения туристов. Об этом в четверг, 15 июня, во время осмотра стенда региона на ПМЭФ-2023 с участием зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

В 2022 году Ленинградскую область посетило более 6 млн туристов. В этом году ожидается прирост турпотока не менее чем на четверть, подчеркнул губернатор региона. Общий объем номерного фонда Ленинградской области в прошлом году достиг 15,5 тыс. номеров, при этом с 2017 года он вырос на 70%. В Ленобласти работают 935 гостиниц, баз отдыха, туристических комплексов, 63 обустроенных кемпинга, 43 глэмпинга. Но еще минимум 2,5 тыс. мест для размещения туристов сегодня области не хватает, признался заместителю председателя правительства РФ господин Дрозденко.

Он отметил, что развитие туризма в Ленинградской области поддерживается в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Регион пользуется всеми его инструментами, но для дальнейшего развития мы нуждаемся в федеральной поддержке»,— пояснил глава региона.

После совещания губернатора Дрозденко с федеральным чиновником стало известно, что в 2023 году для создания новой инфраструктуры и реализации туристических программ региону будет выделено 185,6 млн рублей. «Более 10% от этой суммы (19 млн рублей) будет потрачено на реализацию программы школьного туризма с 5 по 9 классы, также 12,4 млн выделено на проведение событийных мероприятий. Остальные средства пойдут на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных турмаршрутов, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями — всего около 117 млн рублей. На создание некапитальных средств размещения в 2023 году региону выделено 36,6 млн рублей»,— цитирует пресс-служба областной администрации господина Чернышенко.

Сегодня регион подписал несколько соглашений, касающихся развития туристической инфраструктуры Ленобласти. Так, АО «Компания «Колос» к 2025 году построит на территории «Охта Парка» детский образовательный центр с бассейном, стадионом, футбольным полем, теннисным кортом, ледовой ареной и другими спортивными сооружениями, вложив в проект 1,5 млрд рублей. ООО «Озерный край» готов инвестировать 3,3 млрд в создание в Приозерском районе эко-курорта премиум класса через два года.

По предварительным подсчетам, общий объем инвестиций в регион по всем подписанным соглашениям на полях ПМЭФ-2023 в этом году составит 892,6 млрд рублей, рассказал журналистам губернатор Дрозденко.

Александра Тен

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