Совладелец холдинга «Адамант» и основатель автодилера «РРТ» построят эко-курорт в Ленобласти

ООО «Озерный край» инвестирует 3,3 млрд рублей в строительство эко-курорта «Ярви Резорт». Он будет построен в Приозерском районе Ленинградской области к 2025 году.

В рамках проекта на территории 4 га будет создана гостиница со спа-комплексом, олений парк, спортивные площадки для занятия игровыми видами спорта, лыжероллерная трасса. Загородный курорт позиционируется как премиальный.

«Озерный край» на 50% принадлежит Владимиру Голубеву, который является совладельцем крупнейшего оператора торговой недвижимости в Санкт-Петербурге — холдинга «Адамант». Аналогичная доля в этой компании принадлежит инвестиционной компании «Икс2» Олега Барабанова и Андрея Ивойлова. В состав «Икс2» входит автохолдинг РРТ, строительная компания «Имса», лизинговая компания «Икс-лизинг».

Константин Куркин

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