Певица Вика Цыганова раскритиковала Ельцин Центр и назвала Екатеринбург непростым городом

Российская певица Вика Цыганова в своем видеообращении раскритиковала Ельцин Центр в Екатеринбурге и заявила, что «его присутствие разлагает Урал». По мнению певицы, затраты на существование центра лучше направить на прибавку к зарплатам воспитательниц в детских садах.

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Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Певица Вика Цыганова

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Вика Цыганова прилетела в столицу Среднего Урала для выступления на концерте в честь 80-летия Чкаловского района. Сам Екатеринбург она назвала непростым городом, где «гнездится много темных либералов».

Напомним, ранее о необходимости закрыть Ельцин Центр заявил режиссер Никита Михалков. По его мнению, первое, с чем сталкиваются «маленькие дети», когда приходят в музей — «ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство».

После этого о необходимости подправить идеологию Ельцин Центра заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

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