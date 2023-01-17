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Зюганов призвал заменить Ельцин Центр на центр патриотического воспитания

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы заявил, что Ельцин Центр в Екатеринбурге нужно заменить на центр патриотического воспитания. «Ну и гадюшник Ельцин Центр давно прикрыть надо! Центр патриотического воспитания создать»,— сказал он.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, в августе 2022 года Геннадий Зюганов сказал, что Ельцин Центр «специально соорудили американцы». Организацию центра он назвал «национальным позором». Говоря про наполнение Ельцин Центра, коммунист назвал представленные в нем экспозиции «политической порнографией» и настоятельно порекомендовал переориентировать Центр на службу и воспитание настоящих патриотов. Позже вдова первого президента России Наина Ельцина назвала чушью слова лидера КПРФ.

Ельцин Центр неоднократно подвергается критике. Так, в июне 2022 года кинорежиссер Никита Михалков возмутился, что учреждение не признали иноагентом. Вслед за ним причислить центр к иноагентам предложила актриса Мария Шукшина. Позже лидер свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев предложил губернатору Евгению Куйвашеву лишить Ельцин Центр бюджетных льгот или закрыть его из-за «антироссийской деятельности». В ответ господин Куйвашев напомнил, что работу центра регламентирует федеральный закон.

В июле депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман назвал Ельцин Центр храмом тоталитарной секты либералов, а в ноябре Владимир Соловьев обвинил организацию в ухудшении системы образования.

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Диана Сунагатуллина

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