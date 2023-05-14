Режиссер Никита Михалков вновь потребовал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге

Режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков вновь заявил о том, что нужно закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. Как заявил господин Михалков на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума, ему не понравился мультипликационный фильм в начале экспозиции, где кратко рассказывается о правителях государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», — цитирует РИА «Новости» режиссера.

Он уточнил, что не против того, чтобы в России существовал музей первого президента. В то же время он вспомнил о «Культурном фронте», в котором состоят деятели культуры. «Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть "Ельцин центр", если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо», — высказался Никита Михалков. Он добавил, что, в здании можно сделать «честный» музей современной истории.

Ранее режиссер обвинил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в попытке развалить страну. Причиной этому стало интервью научного сотрудника Вячеслава Печняка, который назвал заселение и освоение Урала «русской колонизацией». В июне прошлого года Никита Михалков возмутился, что Ельцин Центр не признали иноагентом.

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