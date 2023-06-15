ЦБ: детали выкупа иностранных активов с последующей продажей российским лицам еще обсуждаются

Детали процесса выкупа иностранных активов обсуждаются, но окончательное решение по этой процедуре пока не принято, пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила о подготовке документа, который позволит государству на приоритетных правах покупать западные активы для последующей продажи со значительной скидкой. Это позволит покупать активы по цене ниже рыночной с постпродажей таких активов с прибылью, следует из материала FT.

По словам госпожи Набиуллиной, детали и условия подобных сделок пока обсуждаются.

При этом, по мнению главы ЦБ, публичные компании по итогам таких сделок не должны закрываться.

«Если выкупаются акции публичной компании, то она должна остаться публичной, она не должна закрываться… если непубличная компания, то нужно рассматривать вопрос целесообразности — это может быть не всегда целесообразно — вывод какой-то доли на рынок, какой доли, в каких пропорциях, — это как раз обсуждается»,— пояснила она.

Всего, по данным ЦБ, с марта 2022 года по март 2023-го было проведено около 200 сделок по выходу иностранных инвесторов из российских активов.

Ольга Шерункова