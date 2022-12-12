«Мираторг» и «Вкусно — и точка» построят завод по производству замороженного картофеля фри

«Мираторг» сообщил, что планирует совместно с сетью «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s) начать в 2023 году строительство завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух предприятий. Мощность завода составит не менее 90 тыс. т в год.

Проект будет реализован в одном из регионов центральной России, где именно, не уточняется. «Мираторг» и «Вкусно — и точка» планируют построить современные овощехранилища и завод по выпуску готовой продукции в объеме не менее 90 тыс. т в год. Производство будет полностью автоматизировано. Ввести завод в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

McDonald's в мае объявил об уходе с российского рынка. Активы американской компании купил предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе. Он переименовал сеть ресторанов во «Вкусно — и точка». Накануне «Яндекс.Еда» и Delivery Club начали доставлять заказы из «Вкусно — и точка» в Москве и Санкт-Петербурге.

Дарья Эрозбек