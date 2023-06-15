Движение вверфь

В четверг в рамках ПМЭФ нижегородская верфь «Красное Сормово» и ГТЛК подписали контракт на строительство 34 сухогрузов проекта RSD59. Суда будут сданы в три серии к февралю 2027 года. Стоимость заказа корабелы и лизингодатели не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну, к финансированию привлекут средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ориентировочная цена контракта, по подсчетам собеседников «Ъ-Приволжье» в отрасли, превысит 44 млрд руб. В сравнении с предыдущими сериями строительство сухогрузов подорожало в среднем на 20% из-за импортозамещения и роста цен на сталь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судостроителей «Красного Сормова» обеспечили заказом на четыре года вперед

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Судостроителей «Красного Сормова» обеспечили заказом на четыре года вперед

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская верфь «Красное Сормово» получила рекордный по объему контракт на строительство 34 сухогрузов проекта RSD59, договор в четверг подписали на ПМЭФ глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих и генеральный директор предприятия Михаил Першин, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Согласно контракту, первые десять судов должны быть сданы к концу 2024 года, по 12 сухогрузов завод передаст заказчику к октябрю 2025 года и февралю 2027 года. «Новый контракт станет самым крупным за всю историю сотрудничества ГТЛК с ОСК.

Заказ большой партии востребованных на рынке сухогрузов позволит поддержать отечественное судостроение, нарастить компетенции в этой сфере, повысить эффективность производства, а также обновить российский флот и увеличить объем перевозок водным транспортом в России»,— подчеркнул господин Дитрих.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в проектировании судов будет максимально использованы российское оборудование и комплектующие, а глава ОСК Алексей Рахманов подчеркнул, что сроки строительства сухогруза удалось сократить с девяти месяцев до шести. Господин Першин гарантировал сдачу серии судов в оговоренные контрактом сроки, отметив, что заказ обеспечит полную загрузку мощностей верфи.

Перспективы заказа на три десятка судов гендиректор предприятия анонсировал еще в марте. Ранее ГТЛК размещала на нижегородском предприятии ОСК заказы на строительство 50 судов на общую сумму 61,1 млрд руб.

Новая серия сухогрузов станет шестой по счету. Стоимость судов за несколько лет при этом подросла: в 2019 году контрактная цена сухогруза оценивалась в 937,2 млрд руб., в 2021 году новая серия из 11-ти RSD59 обошлась ГТЛК в 12,8 млрд руб. — соответственно, одна единица флота в среднем стоила 1,1 млрд руб. Стоимость очередного заказа участники сделки не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Контракт реализуется в рамках инвестиционного проекта ГТЛК с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновлению российского гражданского флота.

Стоимость строительства одного RSD59 в рамках этого заказа собеседники «Ъ» в отрасли оценивают в 1,25 — 1,3 млрд руб. Таким образом, общая цена контракта по верхней планке может превысить 44 млрд руб.

«Удорожание связано с проектами импортозамещения и ростами цен на сталь»,— подчеркнул источник. Он добавил, что переход на российские комплектующие и оборудование пока обходится дороже покупки зарубежных аналогов. На прошлой неделе об этом говорил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, выступая на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике. Господин Рахманов предлагал скорректировать подходы к замещению судового оборудования и субсидированию отрасли, отмечая, что, например, в Китае объем господдержки судостроителям выше и составляет минимум 30% от стоимости строительства судов. «Мы пытаемся машиностроителей ставить в жесткие рамки ценовой политики, а оказывается, что они по внешним условиям ведения бизнеса будут неконкурентоспособны»,— отмечал глава ОСК.

Впрочем, проблем с импортозамещением при выполнении крупного заказа для ГТЛК у «Красного Сормова» возникнуть не должно: ОСК уже восемь лет занимается этим вопросом, проектируя суда с учетом возможностей отечественных предприятий, поставляющих двигатели и другое судовое оборудование. Михаил Першин ранее отмечал, что предприятию предстоит заместить около 75% иностранных комплектующих, переговоры велись с российскими заводами и потенциальными партнерами из дружественных стран. В частности, речь шла о поставках нижегородской верфи рулевых колонок ДРК1200М для RSD59, выпускаемых Невским судостроительно-судоремонтным заводом ОСК. Они должны заменить продукцию ушедшей из России германской Schottel. Соглашение о сотрудничестве подписано с нижегородским АО РУМО, которое разработало прототип судового дизеля РУМО-535 полностью из отечественных комплектующих. О поставке судовых двигателей «Красное Сормово» также договаривалось с китайскими партнерами, не называя их. По данным ОСК, на сегодня общий объем иностранных комплектующих на судах серии RSD59 составляет около 40%.

Отечественных двигателей для сухогрузов пока нет, вопрос прорабатывается не только с РУМО, но и с саратовским АО «Волгадизельмаш», говорят источники «Ъ». «Серийное производство можно наладить, если хватит комплектующих. Варианты импортозамещения есть, вопрос в том, потянут ли потенциальные поставщики серийное производство финансово»,— заключил собеседник.

Роман Рыскаль