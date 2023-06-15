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Коммерсантъ FM
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Жителя Брянской области задержали за подготовку к теракту по заданию спецслужб Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Брянской области по подозрению в подготовке к теракту и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Как считает следствие, мужчина по заданию спецслужб Украины собирал данные о времени и местах передвижения силовиков в приграничных районах. Эта информация использовалась для последующего нанесения ударов огневыми средствами поражения во время их службы. Также подозреваемый изготавливал взрывные устройства и делал схроны для совершения теракта.

Управление ФСБ по Брянской области задержало мужчину с поличным. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, в его отношении возбуждены уголовные дела за приготовление к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В начале июня стало известно о завершении расследования уголовного дела о теракте на железной дороге в Унечском районе Брянской области, который произошел в июле прошлого года. Перед судом предстанет Сергей Белавин. По версии следствия, он взорвал самодельное устройство по заданию главного управления разведки Министерства обороны Украины и представителей других вооруженных формирований. В октябре под стражу в Брянске заключили гражданина Украины, которого обвинили в подготовке теракта на транспортном терминале.

Сергей Толмачев, Воронеж

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