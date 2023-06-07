Теракт задержал поезд

Во 2-й Западный окружной военный суд передано уголовное дело о теракте на железной дороге в Брянской области. По версии Следственного комитета РФ (СКР), в июле прошлого года Сергей Белавин при помощи сообщников собрал и взорвал самодельное взрывное устройство перед грузовым поездом. В теракте никто не пострадал, но повреждения получили железнодорожное полотно и кабина машиниста. По данным «Ъ», фигурант признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Белавин

Фото: Следственный комитет РФ Сергей Белавин

Фото: Следственный комитет РФ

Генеральная прокуратура России сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о теракте на железной дороге в Унечском районе Брянской области в июле прошлого года. Тогда на перегоне Робчик—Песчанка перед грузовым поездом сработало взрывное устройство. Никто не пострадал.

Как рассказали в Генпрокуратуре, перед судом предстанет Сергей Белавин. В финальной редакции СКР обвиняет его в теракте с тяжкими последствиями в составе преступной группы (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения для осуществления теракта (ст. 205.3 УК РФ), а также изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии СКР, не позднее начала 2019 года сотрудники главного управления разведки Министерства обороны Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали проживавшего в стране Сергея Белавина. В течение полутора лет, до конца 2021 года, он систематически проходил занятия по физической и психологической подготовке в Киеве и Киевской области. Мужчина приобрел, в частности, навыки обращения со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

После начала специальной военной операции на территории Украины организаторы преступной группы разработали план террористического акта. Как говорят в Генпрокуратуре, его целью была дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решения о прекращении проведения операции. Под данным ведомства, Сергей Белавин прибыл в Россию в июне 2022 года для исполнения теракта. Его соучастники приготовили в лесополосе оборудованный тайник. Сергей Белавин забрал из него гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. Из них мужчина изготовил взрывное устройство фугасного действия с управлением по радиоканалу.

По данным следствия, 9 июля Сергей Белавин заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна, расположенного на 153 км перегона станций Робчик–Песчанка Московской железной дороги в Унечском районе. Перед проездом грузового поезда он совершил подрыв. В результате этого был поврежден участок полотна и грузовой поезд, в частности стекло кабины машиниста. Более десяти часов отсутствовало транспортное сообщение на отрезке железной дороги.

Сергея Белавина задержали и заключили под стражу. В ходе расследования оперативники обнаружили перепрятанные им взрывные устройства. В сообщении Генпрокуратуры нет информации о гражданстве обвиняемого. В списке террористов Росфинмониторинга есть 40-летний Сергей Белавин из Пермской области.

Источники «Ъ» в правоохранительных органах говорят, что мужчина признает вину. Дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Прошлой осенью брянское управление ФСБ предотвратило аналогичное преступление. В октябре под стражу был заключен гражданин Украины, которого обвинили в подготовке теракта на транспортном терминале по заданию Службы безопасности Украины. Оперативники тогда обнаружили в лесу схрон с компонентами взрывного устройства.

Сергей Толмачев, Воронеж