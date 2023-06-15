Стартовало благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде

Подрядчик ООО «Инженерные сети» приступил к благоустройству парка Кулибина в центре Нижнего Новгорода, сообщили в мэрии. Работы должны завершиться к 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

«Инженерные сети» должны посеять в парке газон, выложить дорожки, высадить деревья, отремонтировать шахматный клуб и обустроить детские площадки. Благоустройство парка обойдется в 123 млн руб.

Работы ведутся по проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего до конца года по этой программе в Нижнем Новгороде благоустроят 28 территорий.

Анастасия Еремина