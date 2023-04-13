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На благоустройство парка имени Кулибина выделили 123,3 млн рублей

Администрация Нижегородского района объявила конкурс по выбору подрядчика на благоустройство парка имени Кулибина вместе с территорией Петропавловского кладбища в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 123,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подача заявок открыта до 4 мая, победителя выберут 11 мая. Подрядчик должен будет устроить в парке газон, выложить дорожки и высадить деревья. На участке появится шахматный клуб, детская и спортивная площадки, стела и велопарковки.

Ранее парк имени Кулибина планировали привести в порядок в 2021 году за 43,5 млн руб., но аукцион неоднократно откладывался из-за отсутствия участников. Подрядчика удалось найти только с четвертого раза, но в сентябре контракт расторгли, а благоустройство перенесли на 2022 год. Позже работы были отложены на 2023 год, потому что парк попал в зону строительства метро.

Елена Ковалева

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