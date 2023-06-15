После забастовки на «Мариинском прииске» создали рабочую группу для разработки мер по развитию предприятия

На «Мариинском прииске», который добывает изумруды на Малышевском месторождении, создана рабочая группа для разработки мер по его развитию, сообщили в пресс-службе «РТ-Капитал» (структура госкорпорации «Ростех»). В нее вошли заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, исполнительный директор «Мариинского прииска» Виталий Шапошников и представители трудового коллектива. Ее возглавил заместитель генерального директора «РТ-Капитал» Игорь Юдин. До 10 июля рабочая группа должна разработать и согласовать меры по развитию предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, 8 июня около 100 шахтеров объявили забастовку и отказались покидать шахту из-за опасения ее закрытия и сокращения коллектива. В «Ростехе» тогда опровергли информацию о массовых сокращениях и напомнили, что на стабилизацию работы шахты было направлено более 1,5 млрд руб., а ее консервация позволит выйти на безубыточный уровень. Прокуратура после забастовки начала проверку соблюдения трудовых прав работников «Мариинского прииска». Власти Свердловской области заявили, что при необходимости готовы помочь шахтерам устроиться на новое место работы.

Как пояснили в пресс-службе «РТ-Капитал», компания реализует план финансового оздоровления на «Мариинском прииске», который предполагает повышение производственной и экономической эффективности предприятия, выведение его на безубыточный уровень. Кроме того, «РТ-Капитал» планирует техническое перевооружение «Мариинского прииска» и строительство флотационной фабрики. К разработке технологии флотации и обогащения добываемой руды привлечено два института — «Уралмеханобр» и Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии.

Анастасия Таначева

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