Горняки зацепились за шахту

Около 100 работников АО «Мариинский прииск» (крупнейший в России производитель изумрудов, находится под контролем «Ростеха») в четверг, 8 июня, отказались покидать шахту, опасаясь ее закрытия и сокращения коллектива. В «Ростехе» опровергли информацию о массовых сокращениях и напомнили, что вложили более 1,5 млрд руб. в стабилизацию работы «Мариинского прииска», а консервация шахты позволит выйти на безубыточный уровень. Власти Свердловской области заявили, что при необходимости готовы помочь шахтерам с новым трудоустройством.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горняки выступили против изменений в работе «Мариинского прииска»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Горняки выступили против изменений в работе «Мариинского прииска»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Об акции протеста работников АО «Мариинский прииск» стало известно вечером в четверг, 8 июня. В письме, поступившем в уральские СМИ за подписью трудового коллектива, поясняется, что ООО «РТ-Капитал» (структура госкорпорации «Ростех», которая занимается управлением предприятием) в одностороннем порядке приняло решение о закрытии шахты, прекращении работ по бериллиевой программе и увольнении персонала.

«Основным потребителем легкого металла бериллий являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, он используется при производстве высокотехнологичной продукции, которая так нужна сегодня. В условиях высокого спроса на этот металл закрытие единственного источника получения руды для него выглядит откровенным саботажем»,— говорится в письме. Для решения проблемы сотрудники АО «Мариинский прииск» предложили создать рабочую группу из представителей «Ростеха», губернатора Свердловской области, Минпромторга и других организаций.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение, которое разрабатывает «Мариинский прииск», — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. По данным на 2022 год, с начала опытно-промышленной разработки с 2015 года Малышевского месторождения было отбито 142 тыс. куб. м горной массы, из которых получено 670 кг изумрудов, 12 кг александритов и 27 043 кг ювелирно-поделочных бериллов. Максимальная проектная мощность по добыче руды составляет 450 тыс. тонн в год.

Пресс-секретарь ООО «РТ-Капитал» Светлана Милорадова сообщила «Ъ-Урал», что порядка 20 горняков после общения с администрацией прииска прекратили забастовку. «На текущий момент в шахте остаются 83 человека. Переговоры продолжаются, убеждаем людей прекратить забастовку. Объективных причин для недовольства быть не может: зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают, все социальные обязательства выполняются в полном объеме»,— подчеркнула она. Светлана Милорадова добавила, что с деструктивными элементами «разговор будет жесткий, вплоть до увольнения и взыскания убытков». «Люди самовольно остановили рабочие процессы, парализовали работу предприятия и, конечно, должны нести за это ответственность»,— пояснила она.

Светлана Милорадова рассказала, что в настоящий момент на «Мариинском прииске» реализуются мероприятия по сокращению чистого убытка и повышению финансовой устойчивости предприятия. «В соответствии с планами предприятие переходит на менее затратные и более современные способы добычи и переработки сырья»,— указала она.

Так, предполагается поэтапная реализация технического перевооружения и реконструкции предприятия, а также строительство собственного флотационного завода. В инвестиционный проект включены работы по добыче руды открытым способом в недрах отвалов Малышевского и Аульского месторождений.

«Данный способ является более целесообразным с экономической точки зрения. Действующая шахта в перспективе будет законсервирована, так как расходы на ее содержание перекрывают доход от добычи сырья»,— подчеркнула госпожа Милорадова.

Общая сумма расходов «РТ-Капитал» на стабилизацию работы «Мариинского прииска», по ее словам, с 2020 года на текущий момент достигла 1,5 млрд руб. «Все, что сегодня делается на прииске, а это миллиардные инвестиции, полученные лицензии и разработанные инвестпроекты, направлено на улучшение его экономики. Необходимо снизить издержки, перейти на современные технологии и дать экономике бериллий – это стратегическая задача. Очевидно, что производственные процессы на современном предприятии не могут строиться по стандартам прошлого века»,— добавили в «Ростехе».

К разрешению конфликта подключились администрация Малышевского городского округа и правительство Свердловской области. «Речь о том, что люди в одночасье потеряют работу, не идет. Тем не менее, вопрос перетрудоустройства работников “Мариинского прииска” находится на особом контроле департамента, и мы уже сейчас начали работу, чтобы обеспечить занятость всех специалистов. Уже проведены предварительные переговоры с рядом потенциальных работодателей, в том числе крупнейшими холдингами»,— рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

«Есть потенциальные работодатели — Малышевское рудоуправление, УРАЛ-АТИ, компания “Билдинг-Сервис”, которые готовы принимать людей на свои предприятия, когда это потребуется. Поэтому отдельно мы прорабатываем вопросы доставки сотрудников на работу и домой. Учитывая дефицит кадров в промышленной отрасли Свердловской области, который наблюдается сейчас, уверена, что без работы люди не останутся»,— добавила глава Малышевского городского округа Мария Рубцова.

Полина Хабарова, Николай Яблонский