Австрийская компания Swarovski полностью свернула бизнес в России

Объявленный в этом году полный уход австрийской компании Swarovski из России уже завершен. Об этом объявил ее главный исполнительный директор Алексис Назард, его слова приводит австрийское издание Kleine Zeitung. О решении компании покинуть российский рынок было объявлено в марте 2023 года.

Swarovski специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней.

В марте сроки ухода не назывались, однако было обещано, что он состоится «в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Первый фирменный магазин Swarovski в России открылся в 2018 году в Москве. В марте 2022 года сообщалось, что Swarovski приостанавливает онлайн-продажи в России. В марте 2023 года австрийское издание Trend писало, что Swarovski закрыла 12 российских магазинов и свернула онлайн-бизнес в РФ.

Мария Федотова