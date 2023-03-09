Swarovski полностью уходит из России

Генеральный директор австрийской Swarovski Алексис Назард в интервью Trend сообщил о решении компании покинуть российский рынок. Сроков он не назвал, однако уточнил, что процесс выхода будет осуществлен «в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексис Назард

Фото: Kevin Lim / ST / SPH Media / AFP Алексис Назард

Фото: Kevin Lim / ST / SPH Media / AFP

Как пишет Trend, Swarovski закрыла 12 российских магазинов и свернула онлайн-бизнес в РФ. Однако компания не принимала решения об уходе с рынка. Сейчас, сообщил Алексис Назард, компания пришла к выводу, что пришло время прекратить «бездействующую деятельность».

По данным сервисов «Яндекс Карты» и 2GIS, в пределах Москвы на сегодня, 9 марта, работают 11 магазинов Swarovski.

Первый фирменный магазин Swarovski в России открылся в 2018 году в Москве. До этого товары компании были представлены только в российских мультибрендовых магазинах. В марте 2022-го на фоне специальной военной операции компания приняла решение о приостановке работы своих магазинов.

Swarovski занимается производством кристаллов из стекла, украшений и огранкой синтетических и природных драгоценных камней. Ее штаб-квартира расположена в городе Ваттенс.

Лусине Баласян