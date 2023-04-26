Прокуратура предложила дать Лилии Чанышевой 12 лет лишения свободы

Гособвинение попросило приговорить экс-координатора уфимского штаба Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тыс. руб. Об этом «Ъ» сообщил ее адвокат Рамиль Гизатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Чанышева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Лилия Чанышева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Активисту Рустему Мулюкову, который проходит по уголовному делу вместе с Лилией Чанышевой, грозит пять лет лишения свободы.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Судебный процесс проходит в Кировском районном суде Уфы в закрытом режиме.

Булат Баширов, Уфа