«Яндекс.Маркет» открывает аукцион

Растущая конкуренция и постоянные конфликты с селлерами вынуждают маркетплейсы увеличивать долю прямых продаж на своих онлайн-площадках. Для этих целей «Яндекс.Маркет» решил закупать товары у поставщиков на аукционах, что позволит сократить издержки и снизить зависимость по некоторым категориям от независимых продавцов. Однако для поставщиков такой механизм может быть не всегда выгодным: чтобы продать маркетплейсу больше продукции, им придется значительно снижать цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что «Яндекс.Маркет» запускает открытые аукционы для закупки у поставщиков разных категорий товаров, включая продукты питания и мебель, “Ъ” рассказали в компании. Там уточнили, что сейчас проводится несколько тендеров по закупке электроники, бытовой техники, товаров для дома, детей и спорта.

При подаче заявки на участие в торгах поставщики будут видеть цены других участников, а в перспективе смогут изменить условия своего предложения в процессе проведения аукциона. За счет таких закупок маркетплейс намерен заполнить свои склады в регионах для ускорения доставки товаров и расширения ассортимента.

Ранее маркетплейс самостоятельно находил поставщиков, у которых приобретал товары. На прямые продажи, когда продавцом выступает сервис, у «Яндекс.Маркета» приходится около 25% оборота. Планируется, что около трети товаров из этого объема будет закупаться на открытых аукционах.

«Яндекс.Маркет» стал первым маркетплейсом, закупающим на аукционах товары для прямых продаж. В Ozon сообщили “Ъ”, что не используют такой формат. В Wildberries отмечают, что на площадке подавляющая доля продаж — 93% — приходится на независимых продавцов и за три года их число выросло на 12 процентных пунктов. Однако такая стратегия, как показали события последнего времени, приводит к постоянным конфликтам с селлерами из-за размера комиссии или условий работы на площадке. В то же время, добавляют в Ozon, прямые продажи дополняют ассортимент в тех нишах, где есть дефицит предложения от независимых продавцов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что с помощью открытых аукционов «Яндекс.Маркет» сможет ускорить развитие наиболее перспективных для себя категорий товаров, находящихся в начальной стадии развития, а также в короткие сроки пополнить ассортимент в отдельных нишах с недостаточным объемом предложений со стороны селлеров. По мнению господина Бурмистрова, такой инструмент может заинтересовать, например, локальных поставщиков, которым оптовая продажа товара маркетплейсу кажется менее рискованной, чем розничная реализация на онлайн-площадках.

Открытые аукционы дают равный доступ разным поставщикам к работе с маркетплейсом и не зависят от личных предпочтений онлайн-площадки, отмечает СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец. В то же время, предупреждает эксперт, в этом случае комиссия для поставщиков может быть выше, чем при самостоятельной продаже на маркетплейсах.

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов считает, что открытые аукционы позволят «Яндекс.Маркету» сокращать закупочную стоимость товаров, так как поставщики, видя ставки на торгах у своих конкурентов, будут пытаться снижать и свои. Однако, считает он, производители могут начать конкурировать на аукционах вплоть до отрицательной для себя маржинальности, желая продать товар для онлайн-площадки. Эксперт приводит в пример массовый рост на маркетплейсах числа селлеров, которым приходится снижать цены на свои товары. Они идут на это, так как онлайн-площадки генерируют высокий уровень трафика и продаж, добавляет господин Кургузов.

В целом объем рынка интернет-торговли, по данным исследования Data Insight, по итогам 2022 года вырос на 38%, до 5,7 трлн руб. При этом доля маркетплейсов, по оценке аналитиков, в прошлом году впервые превысила половину от всего объема продаж во всех сегментах ритейла.

Алина Савицкая