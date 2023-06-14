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Что такое Новочеркасская ГРЭС

В Ростовской области из-за пожара приостановлена работа Новочеркасской ГРЭС. Что известно об этой станции — в материале «Ъ».

Новочеркасская ГРЭС

Новочеркасская ГРЭС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Новочеркасская ГРЭС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Тепловая электрическая станция Новочеркасская ГРЭС располагается в микрорайоне Донской в Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области. От ее поставок электричества практически полностью зависит наиболее промышленно развитая юго-западная часть области.

Входит в состав ПАО «ОГК-2». Электрическая мощность — 2258 МВт, тепловая мощность — 60 Гкал/час. Основное топливо — природный газ и уголь, резервное — мазут. Численность штата — 1184 человека.

Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1965 году. В 1972-м был достроен восьмой энергоблок, и станция вышла на проектную мощность — 2400 МВт. В 2000 году была проведена модернизация котлов, построен газопровод. В 2011-м был реконструирован восьмой энергоблок, в 2016-м построили девятый энергоблок. В 2020 году на станции произошла авария, в результате которой для аварийного ремонта был отключен энергоблок первой станции.

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