«Единая Россия» не свернула в Подмосковье

Московское областное отделение «Единой России» (ЕР) в среду выдвинуло действующего главу Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом на осенних губернаторских выборах. В его поддержку по итогам тайного голосования высказалось подавляющее большинство делегатов региональной партконференции. Техническими конкурентами губернатора выступили его давние соратники — член Совета федерации от Подмосковья Елена Забралова и избранный по Щелковскому округу депутат Госдумы Александр Толмачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдвижение Андрея Воробьева (второй слева) на новый губернаторский срок единороссы поддержали почти единогласно

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Выдвижение Андрея Воробьева (второй слева) на новый губернаторский срок единороссы поддержали почти единогласно

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Андрей Воробьев был назначен на пост врио главы Московской области указом президента Владимира Путина в ноябре 2012 года. В сентябре 2013-го он выиграл первые прямые выборы губернатора, набрав 78,94% голосов, а в 2018 году переизбрался на новый срок с результатом 62,52%. Оба раза господин Воробьев шел на выборы от «Единой России», где до этого занимал руководящие посты: с 2005 по 2012 год он возглавлял центральный исполком партии, а затем руководил ее фракцией в Госдуме.

Конференция, на которой делегаты должны были определиться с кандидатурой партии на сентябрьских выборах подмосковного губернатора, прошла в Доме правительства Московской области (Красногорск). Интриги никто не ждал, хотя некоторым партийцам, по их признанию, и было интересно посмотреть, кого «подсветит», то есть выдвинет соперниками действующего главы на внутрипартийном голосовании, региональная ячейка.

Работу конференции секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак начал с похвалы в адрес господина Воробьева. «Я хотел бы от себя лично поблагодарить вас за молниеносную реакцию в те дни, когда вы пришли на помощь Белгородской области, ее жителям (после атак ВСУ на приграничные районы.— “Ъ”),— сказал он.— Уже утром 6 июня мы разгружали первые две фуры из Московской области: вы помогли обеспечить людей всем необходимым в самые первые часы эвакуации». Господин Турчак выразил уверенность, что все делегаты поддержат выдвижение Андрея Воробьева, напомнил, что доверие ему оказал президент, и подчеркнул, что под руководством господина Воробьева область остается лидером по целому ряду показателей: «По инициативе губернатора здесь создана одна из самых эффективных систем обратной связи, известный на всю страну "Добродел". Первый в России центр управления регионом также появился здесь, и именно после успешного "пилота" центры стали создаваться в других субъектах. Именно в Московской области были запущены первые центры помощи мобилизованным, их семьям».

Накопленный губернатором потенциал, по словам Андрея Турчака, партии предстоит использовать и в ходе президентских выборов-2024. «Фактически мы с вами уже вступили в президентскую кампанию,— отметил господин Турчак.— Март 2024 года не за горами, и "Единой России" в этой кампании, безусловно, отводится важнейшая роль как партии президента, партии народного большинства». А поскольку Подмосковье уже оказалось в числе лучших регионов по формированию мобилизационной базы, местным партийцам осталось лишь «перевести количество в качество» и «довести избирателей до избирательных участков», резюмировал секретарь генсовета.

Выступивший следом секретарь областной ячейки ЕР Игорь Брынцалов напомнил, что именно Андрей Воробьев объединял подмосковных партийцев в работе на всех этапах, и напомнил, что главный принцип деятельности местного отделения — это «работа в команде, команде губернатора»: «От регионального отделения хочу выразить особые слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву, который постоянно поддерживает наш партийный актив, участвует во всех избирательных кампаниях и как лидер нацеливает на те результаты, которые показывает наш регион. Сегодня Московское областное отделение — это мощный ресурс для решения электоральных задач»,— подытожил господин Брынцалов.

Техническими соперниками Андрея Воробьева в бюллетене для голосования стали сенатор от правительства Мособласти Ольга Забралова, работавшая в команде губернатора с момента его назначения, и депутат Госдумы Александр Толмачев, начинавший политическую карьеру в местной «Молодой гвардии ЕР». Делегатам показали ролики с краткой биографией и перечнем достижений обоих кандидатов, а сами они заверили делегатов в абсолютной лояльности губернаторской команде и поблагодарили господина Воробьева за эффективную и многолетнюю работу.

Андрей Воробьев, выслушав двадцатисекундные громовые аплодисменты, отметил, что каждый этап в жизни имеет значение, если встречать его в кругу соратников, единомышленников и друзей. «Я очень благодарен каждому, кто родился в Подмосковье, кто живет в Подмосковье, кто самореализовался в Подмосковье, в самых разных уголках этого прекрасного края»,— сказал господин Воробьев. В последовавшей речи он несколько раз сделал акцент на единении, напомнил о своей встрече с президентом, поблагодарил участников спецоперации на Украине и пообещал «и дальше держать темп». В итоге из 388 делегатов конференции, чьи бюллетени счетная комиссия признала действительными, 380 проголосовали за выдвижение в губернаторы Андрея Воробьева, пять — за Ольгу Забралову и три — за Александра Толмачева. «Следовало ожидать»,— одобрительно резюмировал Игорь Брынцалов.

Григорий Лейба