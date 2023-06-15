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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» не свернула в Подмосковье

Партия вновь выдвинула Андрея Воробьева в губернаторы

Московское областное отделение «Единой России» (ЕР) в среду выдвинуло действующего главу Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом на осенних губернаторских выборах. В его поддержку по итогам тайного голосования высказалось подавляющее большинство делегатов региональной партконференции. Техническими конкурентами губернатора выступили его давние соратники — член Совета федерации от Подмосковья Елена Забралова и избранный по Щелковскому округу депутат Госдумы Александр Толмачев.

Выдвижение Андрея Воробьева (второй слева) на новый губернаторский срок единороссы поддержали почти единогласно

Выдвижение Андрея Воробьева (второй слева) на новый губернаторский срок единороссы поддержали почти единогласно

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Выдвижение Андрея Воробьева (второй слева) на новый губернаторский срок единороссы поддержали почти единогласно

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Андрей Воробьев был назначен на пост врио главы Московской области указом президента Владимира Путина в ноябре 2012 года. В сентябре 2013-го он выиграл первые прямые выборы губернатора, набрав 78,94% голосов, а в 2018 году переизбрался на новый срок с результатом 62,52%. Оба раза господин Воробьев шел на выборы от «Единой России», где до этого занимал руководящие посты: с 2005 по 2012 год он возглавлял центральный исполком партии, а затем руководил ее фракцией в Госдуме.

Конференция, на которой делегаты должны были определиться с кандидатурой партии на сентябрьских выборах подмосковного губернатора, прошла в Доме правительства Московской области (Красногорск). Интриги никто не ждал, хотя некоторым партийцам, по их признанию, и было интересно посмотреть, кого «подсветит», то есть выдвинет соперниками действующего главы на внутрипартийном голосовании, региональная ячейка.

Работу конференции секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак начал с похвалы в адрес господина Воробьева. «Я хотел бы от себя лично поблагодарить вас за молниеносную реакцию в те дни, когда вы пришли на помощь Белгородской области, ее жителям (после атак ВСУ на приграничные районы.— “Ъ”),— сказал он.— Уже утром 6 июня мы разгружали первые две фуры из Московской области: вы помогли обеспечить людей всем необходимым в самые первые часы эвакуации». Господин Турчак выразил уверенность, что все делегаты поддержат выдвижение Андрея Воробьева, напомнил, что доверие ему оказал президент, и подчеркнул, что под руководством господина Воробьева область остается лидером по целому ряду показателей: «По инициативе губернатора здесь создана одна из самых эффективных систем обратной связи, известный на всю страну "Добродел". Первый в России центр управления регионом также появился здесь, и именно после успешного "пилота" центры стали создаваться в других субъектах. Именно в Московской области были запущены первые центры помощи мобилизованным, их семьям».

Накопленный губернатором потенциал, по словам Андрея Турчака, партии предстоит использовать и в ходе президентских выборов-2024. «Фактически мы с вами уже вступили в президентскую кампанию,— отметил господин Турчак.— Март 2024 года не за горами, и "Единой России" в этой кампании, безусловно, отводится важнейшая роль как партии президента, партии народного большинства». А поскольку Подмосковье уже оказалось в числе лучших регионов по формированию мобилизационной базы, местным партийцам осталось лишь «перевести количество в качество» и «довести избирателей до избирательных участков», резюмировал секретарь генсовета.

Выступивший следом секретарь областной ячейки ЕР Игорь Брынцалов напомнил, что именно Андрей Воробьев объединял подмосковных партийцев в работе на всех этапах, и напомнил, что главный принцип деятельности местного отделения — это «работа в команде, команде губернатора»: «От регионального отделения хочу выразить особые слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву, который постоянно поддерживает наш партийный актив, участвует во всех избирательных кампаниях и как лидер нацеливает на те результаты, которые показывает наш регион. Сегодня Московское областное отделение — это мощный ресурс для решения электоральных задач»,— подытожил господин Брынцалов.

Техническими соперниками Андрея Воробьева в бюллетене для голосования стали сенатор от правительства Мособласти Ольга Забралова, работавшая в команде губернатора с момента его назначения, и депутат Госдумы Александр Толмачев, начинавший политическую карьеру в местной «Молодой гвардии ЕР». Делегатам показали ролики с краткой биографией и перечнем достижений обоих кандидатов, а сами они заверили делегатов в абсолютной лояльности губернаторской команде и поблагодарили господина Воробьева за эффективную и многолетнюю работу.

Андрей Воробьев, выслушав двадцатисекундные громовые аплодисменты, отметил, что каждый этап в жизни имеет значение, если встречать его в кругу соратников, единомышленников и друзей. «Я очень благодарен каждому, кто родился в Подмосковье, кто живет в Подмосковье, кто самореализовался в Подмосковье, в самых разных уголках этого прекрасного края»,— сказал господин Воробьев. В последовавшей речи он несколько раз сделал акцент на единении, напомнил о своей встрече с президентом, поблагодарил участников спецоперации на Украине и пообещал «и дальше держать темп». В итоге из 388 делегатов конференции, чьи бюллетени счетная комиссия признала действительными, 380 проголосовали за выдвижение в губернаторы Андрея Воробьева, пять — за Ольгу Забралову и три — за Александра Толмачева. «Следовало ожидать»,— одобрительно резюмировал Игорь Брынцалов.

Григорий Лейба

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