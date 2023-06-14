Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал недопустимость смены пола на основании желания пациента

Минздрав поддерживает запрет на смену пола по желанию пациента, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Ранее сегодня Госдума приняла законопроект о запрете операций по смене пола в первом чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Министерство здравоохранения поддерживает недопустимость смены пола на основании только лишь желания пациента или тех или иных, так скажем, неправомочных действий»,— сказал Михаил Мурашко на заседании Госдумы (цитата по ТАСС).

Министр считает, что принимать решения о хирургическом и гормональном лечении должны консилиумы высокого уровня в федеральных учреждениях. «Я думаю, в первом чтении этот закон может быть поддержан. Ко второму чтению работа эта будет продолжена»,— добавил он.

Принятые Госдумой поправки запрещают делать операции по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий. Перечень аномалий утвердит правительство. Авторы законопроекта — почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

По словам источников «Ъ» в Госдуме, внимание законодателей привлекли участившиеся случаи, когда молодые люди предоставляли справки о смене пола, чтобы избежать призыва на военную службу.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кем родишься, тем и пригодишься».

Анастасия Ларина