Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола

Госдума приняла законопроект о запрете операций по смене пола в первом чтении. Документом вводится запрет для медработников делать операции по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Авторами законопроекта являются почти 400 депутатов от всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, допускаются по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения, следует из документа. Перечень аномалий утвердит правительство.

Источник «Ъ» в нижней палате пояснял, что внимание законодателей привлекли участившиеся случаи, когда молодые люди используют справки о смене пола, чтобы избежать призыва на военную службу. Психиатр-сексолог назвал законопроект «нелогичным» и способным «навредить отечественному здравоохранению».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Кем родишься, тем и пригодишься».

Мария Федотова