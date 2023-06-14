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Коммерсантъ FM
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Госдума в первом чтении приняла поправки о повышении призывного возраста до 30 лет

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об изменении пределов призывного возраста. Законопроект предусматривает резкое повышение верхней границы призывного возраста (если документ примут, призывать до 30 лет будут уже в 2024 году), тогда как нижнюю планку будут поднимать постепенно.

Законопроект предусматривает переходный период изменения призывного возраста, который будет длиться до 2026 года. Из-за того, что нижнюю планку призывного возраста будут повышать постепенно, в 2024 году призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года. Тогда же министр заявил о необходимости увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 млн человек (около 700 тыс. будут контрактниками).

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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