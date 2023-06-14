Кассация подтвердила возврат 111 млн рублей тамбовским Котовском за концессионные котельные

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций по спору между мэрией тамбовского города Котовск и федеральным казначейством за 111,6 млн руб. Это следует из судебной документации.

Спор касался средств, выделенных на строительство по концессии шести котельных общей мощностью 89,8 МВт. Финансирование составило 501,6 млн руб. из которых 300 млн выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ, а 201,6 млн — частный инвестор ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО».

Казначейство предписало вернуть Фонду содействия реформированию ЖКХ 111,6 млн руб. по итогам внеплановой камеральной проверки использования средств. Ведомство обнаружило завышение стоимости оборудования при строительстве котельных на 186,7 млн. Это разница между ценой, отраженной в договоре поставки, и фактической стоимостью по проекту «с учетом прибыли и НДС по состоянию на декабрь 2016 года».

В 2020 году полиция возбудила уголовное дело о возможном хищении 200 млн руб. при реализации проекта. Под стражу были заключено руководство «Компьюлинка». Областная прокуратура потребовала расторгнуть саму концессию, так как соглашение не подписала третья сторона — сам регион. Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре из-за истечения срока исковой давности, апелляция это решение утвердила.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Правоохранители подогревают спор».

Александр Прытков

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