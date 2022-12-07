Тамбовской прокуратуре не удалось в апелляции отменить концессию на котельные Котовска

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и не стал по требованию прокуратуры Тамбовской области расторгать концессионное соглашение между мэрией Котовска и дочерней структурой крупной IT-компании «Компьюлинк» ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» на строительство котельных и поставку тепла. Это следует из судебной документации.

Концессия была заключена на 20 лет в 2017 году. По ее условиям были возведены шесть модульных котельных общей мощностью более 80 МВт за 501,6 млн руб. Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставил на проект 300 млн руб., остальное вложил инвестор.

В 2020 году полиция возбудила уголовное дело о возможном хищении 200 млн руб. при строительстве котельных. Обыски не раз проходили в офисах концессионера и мэрии Котовска. С августа два топ-менеджера «Компьюлинка» Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, а также директор по развитию «Энергофита» Олег Попов находятся в СИЗО.

Прокуратуру потребовала расторгнуть концессию весной 2022 года. Ведомство выявило, что в нарушение закона соглашение не подписала третья сторона — Тамбовская область в лице губернатора. Однако арбитражный суд региона обратил внимание на истекший срок исковой давности: требование о расторжении нужно было предъявить до апреля 2021 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Правоохранители подогревают спор».

Александр Прытков

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