Апелляция не стала возвращать 111 млн рублей за концессионные котельные тамбовского Котовска

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и отказал администрации Котовска Тамбовской области в требовании признать незаконным предписание федерального казначейства о возврате 111,6 млн руб. при реализации концессионного соглашения по строительству котельных. Это следует из судебной документации.

Казначейство предписало вернуть эти деньги Фонду содействия реформированию ЖКХ по итогам внеплановую камеральную проверки использования средств. Фонд выделил 300 млн на строительство шести котельных общей мощностью 89,8 МВт. Казначейство выявило завышение стоимости оборудования при реализации проекта на 186,7 млн руб. Это разница между ценой, отраженной в договоре поставки, и фактической стоимостью по проекту «с учетом прибыли и НДС по состоянию на декабрь 2016 года».

Проект реализовали по концессии за 501,6 млн. Концессионеров в 2017 году стало ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Компания вложила 201,6 млн своих средств.

В 2020 году полиция возбудила уголовное дело о возможном хищении 200 млн руб. при реализации проекта. Под стражу были заключены топ-менеджеры компании. Областная прокуратура потребовала расторгнуть саму концессию. Ведомство выявило, что соглашение не подписала третья сторона — сам регион. Арбитражный суд отказал прокуратуре из-за истечения срока исковой давности. Ведомство безуспешно обжаловало это решение.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Правоохранители подогревают спор».

Александр Прытков

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