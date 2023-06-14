«ПК Транспортные системы» поставит Санкт-Петербургу 116 трамваев на 16,5 млрд рублей

СПб ГУП «Горэлектротранс» подвел итоги крупного конкурса на поставку 116 трамваев различных типов на общую сумму 16,5 млрд рублей. В опубликованном на портале госзакупок протоколе победитель не называется, но на конкурс была подана лишь одна заявка, и в ООО «ПК Транспортные системы» «Ъ-СПб» подтвердили участие в аукционе.

В соответствии с законом, конкурс был признан несостоявшимся, и контракт будет заключен с единственным участником по начальной максимальной цене.

По итогам закупки городскому электротранспортному предприятию в 2023-2026 годах будет поставлено 17 односекционных вагонов, 62 двухсекционных, 36 трехсекционных и один трехсекционный трамвай двустороннего движения.

Конкурс на поставку трамваев был объявлен повторно: предыдущий, итоги которого подводились в мае, не состоялся из-за того, что единственная заявка не соответствовала требованиям. Тогда в «ПК ТС» также подтверждали участие в конкурсе.

«Ъ-СПб» писал, что в мае «ПК Транспортные системы» заключило контракт на поставку 22 трамвайных вагонов для линии «Славянка» на сумму более 4 млрд рублей.

Вячеслав Калашников

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