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Коммерсантъ FM
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Рестораны расходятся франшизами

Каковы перспективы расширения бизнеса в странах СНГ

Ресторанные сети России потянулись в СНГ — сразу несколько брендов намерены развивать свой бизнес в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Армении. В частности, «Шоколадница», «Якитория», Osteria Mario, «Швили» и другие. Эту информацию “Ъ FM” подтвердил омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам господина Миронова, в основном заведения собираются выйти на рынки СНГ через модель франшизы. При этом, предложения от местных рестораторов поступали и прежде, признался он:

«Мы к ним относились достаточно прохладно, потому что тяжело контролировать франшизу в других странах, тяжело работать с их законодательством, сохранять авторские права. Но сейчас вопрос пересмотрен, мы все-таки пришли к тому, что это близкие нам рынки, близкие нам люди, говорящие на русском языке.

И недавно было принято решение, что на рынок СНГ пойдем. Сейчас мы обрабатываем те запросы на покупку франшиз, которые есть.

При этом затраты на открытие будут примерно такими же, как в Москве, даже, может быть, чуть пониже. Ведь они дешевле купят оборудование, и у них лучше доступ продуктов. Если мы находимся в относительно сложном рынке, потому что в России и логистика сложная, и где-то удорожание идет, и какие-то продукты не могут прийти, и мы переплачиваем, то в странах СНГ этих проблем нет. Продукты там будут дешевле, как и материалы, оборудование. Вместе с тем прибыль у предприятий в этих странах ожидается выше, чем в Москве.

Какие международные проекты открыли российские рестораторы

Допустим, возьмем наши рестораны "Мясо & Рыба", в Москве их восемь. Также в столице есть огромное количество других сильных заведений, мы конкурируем друг с другом. Такой же ресторан, открытый в Ташкенте, не будет иметь соперников, он в своей нише будет один и снимет все сливки.

Выручка будет выше московской, как ни странно звучит, при этом аренда обойдется дешевле в несколько раз, как и затраты на зарплаты, примерно в полтора раза. Соответственно, норма прибыли будет гораздо выше, это тоже один из факторов, почему мы готовы на это пойти.

Сейчас нам надо договориться с другой стороной, и, если все получится, то начнется подбор помещения, которое подходит ресторану, параллельно заключается договор. Потом там начинается стройка, подбирается команда, которая приезжает в Москву, чтобы пройти обучение. Затем она вернется в место запуска заведения, чтобы все наладить, параллельно подбираются все поставщики, все продукты. Обычно такой процесс где-то затягивается на шесть-семь месяцев».

Несмотря на такой оптимизм, на местных рынках есть свои риски и подводные камни, предупредила партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская:

«Первый вопрос заключается в объеме рынка, потому что они все крошечные по сравнению с российским. Второй — они менее зрелые, особенно если брать, например, Узбекистан.

Он, конечно, сейчас прет по полной программе, у него была низкая база, потому что там в правительстве сидели люди, которые весь рынок держали на родственных связях, и мало что развивалось. Но последние года два он просто выстрелил, и там все активно растет. То есть с низкой базы прыгнуть можно, но уровень зрелости пока так себе. По сравнению с Россией на этом рынке нужно будет много что донастраивать.

Выгодно ли открывать кафе или бар за границей

При этом с точки зрения стоимости, действительно, в Казахстане и Узбекистане будет подешевле. Поэтому, думаю, это неплохая возможность заполучить еще рынок и подрасти, но большого масштаба там не стоит ждать. Я пока это вижу какими-то точечными историями, в это развитие придется вкладываться.

Вместе с тем миграция прошлого года, конечно, в какой-то мере повлияла на эту историю как минимум с точки зрения структуры потребления. То есть релоканты стали пытаться что-то делать там. Действительно, были попытки открыть свой бизнес. Но я бы не сказала, что это массовый тренд».

В то же время «Якитория» уже работает в столицах Казахстана, Таджикистана и Армении. Однако сеть, как сообщают СМИ, планирует расширить свою экспансию на рынках СНГ.

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Александр Рассохин

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