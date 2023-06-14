Никто не заявился на торги по кредитованию мэрии Тамбова на 815 млн рублей

Ни на один из четырех аукционов по предоставлению мэрии Тамбова кредитов на погашение долго в 2023 году на поступило заявок. Это следует из документации о закупках.

В общей сумме власти Тамбова хотели взять 815,4 млн руб. под 9,5%. Два аукциона были на кредит на 250 млн каждый сроком на год по начальной цене 23,6 млн, один на 247 млн на два года по начальной цене 46,7 млн и еще один на 68,4 млн на два года по начальной цене 12,9 млн.

Ранее единственным участником аукциона на выдачу 90 млн руб. стал Тамбовкредитпромбанк. Мэрия берет у него кредит под 9,5% годовых до 29 августа 2025 года.

В мае банки также не заявились на торги по предоставлению правительству Тамбовской области 2,3 млрд руб. кредитов под 8,5% годовых.

О ситуации с бюджетами регионов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Александр Прытков

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