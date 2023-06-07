Тамбовкредитпромбанк откроет мэрии Тамбова кредитную линию на 90 млн рублей для погашения долгов

Единственным участником торгов на предоставление невозобновляемой кредитной линии в размере 90 млн руб. на погашение долговых обязательств Тамбова в 2023 году стал Тамбовкредитпромбанк (ТКПБ). Договор находится на стадии подписания поставщиком, следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составляет 17 млн руб. ТКПБ не стал ее снижать Таким образом, мэрия берет кредит под 9,5% годовых. Возвратить средства мэрии необходимо до 29 августа 2025 года.

По данным Rusprofile, АО банк «ТКПБ» зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 1992 года для прочего денежного посредничества. Уставный капитал — 116,5 млн руб. Президентом является Галина Хаустова. Учредители не раскрываются. По данным Центробанка, за три квартала 2021 года прибыль составила 12,8 млн руб., прочий совокупный убыток за вычетом налога на прибыль — 7,9 млн. По собственной информации, работает с частными и корпоративными клиентами.

С 2010 года банк заключил 33 госконтракта на 489,2 млн руб. В том числе ТКПБ кредитовал Тамбов и райцентры Котовск, Мичуринск и Уварово. Крупнейшие контракты банк заключал с Тамбовской сетевой компанией — на предоставление кредитов на 60 млн, 50 млн и 55 млн за, соответственно, 78,7 млн, 65,6 млн и 62,7 млн.

Мэрия Тамбова организовала еще четыре таких же аукциона. Городские власти хотели взять 815,4 млн руб. под 9,5%. Мэрия планировала два кредита на 250 млн каждый на год по начальной цене 23,6 млн, один кредит на 247 млн на два года по начальной цене 46,7 млн и кредит на 68,4 млн на два года по начальной цене 12,9 млн. На эти аукционы не заявился ни один участник. Мэрия уже объявила повторные торги.

Ранее банки также проигнорировали аукционы правительства Тамбовской области на предоставление 2,3 млрд руб. под 8,5% годовых.

О ситуации с бюджетами регионом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте