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Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине при продолжении обстрелов приграничных территорий РФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами в Кремле заявил, что из-за обстрелов территорий России на Украине может быть создана «санитарная зона». «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию»,— сказал он.

Также президент подтвердил, что в охране границы с Украиной в Белгородской, Брянской и Курской областях задействованы военнослужащие срочной службы.

По его словам, срочники хорошо проявили себя во время атаки украинских боевиков на Белгородскую область:

«Разговаривал с командиром батальона, который воевал на белгородском направлении. Он говорит: все призывники, у меня нет мобилизованных. Как себя ребята вели – блестяще, никто не дрогнул. Но, правда, был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами». Речь идет о распространенной в Telegram видеозаписи, на которой генерал-полковник Александр Лапин, идя по улице, командует действиями десятка военнослужащих, призывая их к атаке возгласами «Вперед, парни! За Родину!»

Олег Мухин

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