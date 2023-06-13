Картаполов: «санитарная зона» на Украине должна быть демилитаризованной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, как должна выглядеть «санитарная зона» на Украине, созданная для безопасности приграничных российских регионов. Об этой зоне сегодня, 13 июня, говорил президент России. По словам господина Картаполова, «санитарная зона» должна быть демилитаризованной, то есть в ней не должно быть дальнобойного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«"Санитарная зона" — это такая демилитаризованная зона, в которой будут отсутствовать средства поражения, достигающие той территории, которую мы считаем своей»,— сказал ТАСС Андрей Картаполов. Он сообщил, что Генштаб должен сформировать концепцию такой зоны.

Ранее сегодня, 13 июня, на встрече с военкорами в Кремле президент Владимир Путин заявил, что в случае если частые обстрелы приграничных российских регионов не прекратятся, Россия может создать на граничащих с ней территориях Украины «санитарную зону».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина