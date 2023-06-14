Bud Light перестал быть самым продаваемым пивом в США

Bud Light почти 23 года было самой любимой маркой пива у американцев. Но рекламная кампания с трансгендером Дилан Малвейни, запущенная в апреле, привела к бойкоту со стороны потребителей и стремительному падению продаж. В итоге, как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Nielsen и Bump Williams, в начале июня Bud Light упустило лидерство на рынке. За последний отчетный месяц, завершившийся 3 июня, продажи Bud Light (принадлежит Anheuser-Busch InBev) сократились примерно на 24% по сравнению с прошлым годом.

В результате доля марки на американском рынке снизилась до 7,3%. В то же время продажи Modelo Especial, долгое время удерживавшей второе место по популярности среди марок пива в США, заметно выросли за последние пару месяцев. По состоянию на 3 июня доля Modelo на розничном рынке США достигла 8,4%.

По данным Beer Marketer's Insights, Bud Light стал самым популярным пивом в США в 2001 году, обойдя Budweiser. В 2013-м Anheuser-Busch выкупила производителя Modelo Especial — мексиканскую компанию Grupo Modelo. Однако американские регуляторы потребовали от AB передать права на распространение в США марок Modelo и Corona кому-то другому. В итоге права были переданы компании Constellation Brands.

Кирилл Сарханянц