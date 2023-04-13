Производитель Bud Light потерял $5 млрд из-за рекламы с трансгендером

Компания Anheuser-Busch потеряла более $5 млрд рыночной капитализации, после того как один из ее брендов, Bud Light, заключил партнерство с трансгендером Дилан Малвейни, сообщают американская New York Post и британская Daily Mail.

Дилан Малвейни — актриса и комик, популярная в TikTok. У нее 10,8 млн подписчиков.

О партнерстве было объявлено 2 апреля. После этого продажи пива Bud Light в США начали стремительно падать. В соцсетях американские пользователи активно призывают бойкотировать напиток. Средства массовой информации говорят о «миллионах» хештегов с призывом бойкотировать пиво на TikTok и «тысячах», использующих его в Twitter. Бары отчитываются о падении спроса на 50–70%.

В основном пользователей не устраивает то, что их любимое пиво делают частью модной политической повестки.

Нынешние события не первые, связанный с реакцией консервативно настроенных потребителей на противоречивые рекламные ходы крупных компаний. Ранее под огнем критики оказывались среди прочих такие бренды, как Nike, Coke, M&M`s и Hershey`s.

Кирилл Сарханянц