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Коммерсантъ FM
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ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам на 10 сентября

Дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам состоятся в единый день голосования 10 сентября, объявила глава ЦИК Элла Памфилова. Это решение было принято на заседании комиссии сегодня, 14 июня.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Довыборы пройдут по округам № 19 (Республика Крым), № 56 (Дивногорский, Красноярский край), № 16 (Карачаево-Черкесская Республика) и № 114 (Липецкая область), передает ТАСС.

10 сентября в России пройдет единый день голосования. В этот день будут избраны главы 23 российских регионов, а также депутаты 16 региональных парламентов. В общей сложности в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тыс. мандатов.

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «И дольше суток длится ЕДГ».

Лаура Кеффер

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