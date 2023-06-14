Жители Москвы выбрали цвета для трех линий метро

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании голосования для выбора цветов, которыми три строящиеся линии метрополитена будут обозначены на схеме. В итоге было решено, что Троицкая ветка будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская — графитовым, Бирюлевская — рубиновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Голосование проводили с 24 мая по трем вариантам цветовых сочетаний. В пресс-службе мэрии уточнили, что большинство (56 275 человек) проголосовавших сочли самый оптимальной комбинацию цветов под вторым вариантом. Господин Собянин сказал, что «тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес».

Рублево-Архангельская линия (№17) длиной около 19 км соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за ней. Протяженность Бирюлевской линии (№18) составит 21 км, она предназначена для жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное. Троикая ветка пройдет от станции ЗИЛ до Новой Москвы.

Лаура Кеффер