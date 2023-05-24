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Москвичи выберут цвета трех строящихся линий метро

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам выбрать цвета, которыми три строящиеся линии метрополитена будут обозначены на схеме. Речь идет о Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях, говорится в блоге мэра.

На выбор предлагается четыре комбинации цветов и оттенков:

  • лиловый, лавандовый, песочный;
  • изумрудный, графитовый, рубиновый;
  • оливковый, сиреневый, медный;
  • сиреневый, графитовый, песочный.

Троицкая линия (№16) пройдет от станции ЗИЛ до города Троицка, ее протяженность составит около 40 км.

Рублево-Архангельская линия (№17) длиной около 19 км соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за ней. Протяженность Бирюлевской линии (№18) составит 21 км, она предназначена для жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное.

1 марта в Москве запустили финальный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, которую строили более десяти лет. В эксплуатацию ввели последние девять станций, в частности «Марьину Рощу», «Нагатинский затон», «Сокольники», «Каширскую» и «Варшавскую». Всего БКЛ объединила 31 станцию, общая протяженность новой линии — 70 км, это крупнейшее в мире подземное метрокольцо. В том же месяце на БКЛ произошла авария, которая привела к двухчасовой остановке движения на одном из участков.

Подробности — в материале «Ъ» «В метро спустилось "Событие"».

Лаура Кеффер

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